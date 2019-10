Apple Watch aiuta a salvare la vita di un giovane papà

Un battito cardiaco irregolare, che avrebbe potuto non essere notato e che, invece, è diventato un sintomo da non trascurare e il suo riconoscimento da parte dell’orologio smart di Cupertino è stato fondamentale: Apple Watch con la sua funzione ECG ha salvato la vita di un papà.

È successo in Gran Bretagna pochi giorni fa: un Apple Watch da 349 sterline ha rilevato le condizioni cardiache di Chris Mint, l’uomo che lo indossava e ha richiesto un intervento chirurgico per evitare un ictus o un infarto. Il riconoscimento irregolare del battito da parte di Apple Watch è stato, dunque, fondamentale in questo caso: l’ECG ha salvato la vita di un giovane padre di due bambini britannico.

Grazie ad una semplice notifica, come riportato dal periodico britannico The Sun, l’uomo si è allarmato e si è rivolto immediatamente ai medici, che inizialmente erano scettici riguardo la lettura dell’Apple Watch, ma che poi hanno confermato le sue condizioni tramite le loro analisi.

La notifica di Apple Watch ha portato a una procedura cardiaca correttiva per evitare un ictus o un infarto.

Dopo aver evitato quest’esperienza e aver avuto la possibilità di evitare un pericolo mortale, la moglie di Chris Mint, Tiffany, ha scritto a Tim Cook e il CEO di Apple le ha risposto così: “Sono contento che tuo marito abbia potuto essere operato e che ora stia bene. Grazie di aver condiviso la sua storia, per noi è di ispirazione per proseguire su questa strada”.

In questo caso, Apple Watch è stato fondamentale per la vita di un uomo di circa 30 anni, che conduce una vita salutare, fanatico del fitness e questo fa pensare a come le caratteristiche di Apple Watch possano essere d’aiuto a persone di ogni età e che conducono stili di vita differenti.

Apple Watch ha dimostrato nel corso dei mesi scorsi di essere veramente un salva vita. Da un lato le sue funzioni ECG, dall’altro il rilevamento automatico della caduta, mentre più di recente la modalità SOS, che consente di chiamare i servizi di emergenza, avvisare un amico e tracciare la propria posizione. Non mancano, neppure in Italia, testimonianze di persone salvata da Apple Watch.

