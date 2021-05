Apple Watch assiste travaglio e parto in volo

Non è la prima volta che un parto avviene durante un volo, ma nel tragitto da Salt Lake City (Utah) ad Honolulu (Hawaii) per tenere d’occhio la frequenza cardiaca del neonato è stato usato un Apple Watch. L’ingresso nel mondo di Raymond Mounga, considerato il contesto, è avvenuto anche con un bel po’ di fortuna visto che sul velivolo erano presenti un medico e ben tre infermiere che lavorano nel reparto di terapia intensiva neonatale del North Kansas City Hospital, che sono quindi stati in grado di assistere la mamma e il bambino fino all’atterraggio.

Il parto è stato per altro una sorpresa anche per la madre, visto che la donna si trovava alla ventinovesima settimana di gestazione (di norma un bambino nasce intorno alla quarantesima settimana) e non sapeva neppure di essere incinta: a circa metà del volo, è andata inaspettatamente in travaglio. «Non sapevo di essere incinta» ha spiegato la madre «questo bambino è appena uscito dal nulla».

«Davvero, alcune donne non sanno di essere incinte, specialmente quando si trovano all’inizio di una gravidanza e sono abituate ad avere cicli mestruali irregolari» spiega il dottor Dale Glenn, medico di famiglia presso lo Straub Medical Center, che ha aiutato le infermiere nell’ideazione di un piano che mantenesse il neonato al sicuro. «Semplicemente non si rendono conto di avere un bambino nel grembo».

«Nessuna delle attrezzature che avevamo a bordo erano adatte per gestire la nascita di un bambino prematuro» prosegue dottor Glenn, che si è così ingegnato per gestire la situazione di emergenza, tra le altre cose, riscaldando bottiglie nel microonde per tenere al caldo il neonato e fruttando un Apple Watch per tenerne sotto controllo la frequenza cardiaca dopo il parto. «Non so come possa una persona essere così fortunata: si è ritrovata con tre infermiere specializzate in parti prematuri a bordo nello stesso volo mentre stava vivendo un travaglio d’urgenza, perché è questa la situazione in cui ci siamo trovati».

Una volta giunti a terra, Lavinia e il suo bambino sono stati portati al Kapiolani Medical Center, dove il neonato sarà tenuto in incubatrice fino a quando non sarà pronto per poter tornare a casa in sicurezza. «Sono tutti così gentili qui» ha dichiarato la donna ai microfoni di KHON-TV, una stazione televisiva affiliata Fox concessa in licenza a Honolulu. «Decisamente, lo Spirito Aloha si sente».

In questo tutorial spieghiamo come usare il feedback aptico per conoscere l’ora senza nemmeno guardare Apple Watch. Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Watch sono disponibili qui. Sulle nostre pagine trovate la recensione di Apple Watch Serie 6, mentre in questo articolo i consigli su quale modello scegliere tra Serie 6, Serie 5 e il più economico Watch SE.