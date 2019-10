Ecco il robot per girare il mondo stando seduti sul divano

Guardare il mondo restando spaparanzati sul divano si può già fare grazie ai video realizzati su misura dalle agenzie di viaggio oppure, più di recente, attraverso le virtualizzazioni 3D e in VR. Una compagnia aerea giapponese ha però alzato l’asticella portando questa esperienza ad un livello superiore. Come? Grazie ad un robot in carne ed ossa – o forse sarebbe meglio dire in bit e metallo.

L’idea nasce dal fatto di voler permettere agli infermi e agli anziani di poter fare quello che non possono fare a causa delle proprie condizioni di salute: per l’appunto, viaggiare. Questi robot di fatto possono essere controllati dall’utente – alla velocità imbarazzante di 2,9 chilometri orari – per consentire loro di partecipare “fisicamente” ad eventi pubblici o di fare shopping nei negozi.

Questa sorta di telepresenza è garantita da una telecamera con risoluzione Full HD per inquadrare il mondo ed uno schermo da 10,1” per mostrare invece il proprio volto a chi dovesse imbattersi in questi strani robot che la Nippon Airways ha deciso di chiamare Newme.

E in effetti ci troveremo di fronte ad un “nuovo io” entro l’estate del 2020, probabilmente in tempo per le olimpiadi di Tokyo che si terranno Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto. Un cinico potrebbe dire che la videochiamata è certamente più sostenibile (il robot ha un’autonomia di sole tre ore) e probabilmente anche più economica, ma ciò eviterà di dover scocciare l’altra persona e offrirà sicuramente maggiore indipendenza a chi vorrebbe poter girare il mondo ma non può farlo.