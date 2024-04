Ascender è il robot aspirapolvere geniale che fa le scale

Pulizie approfondite in ogni casa, scale incluse un gradino alla volta: potrebbe essere questo il motto del nuovo robot aspirapolvere Ascender presentato da Migo Robotics, che ha da poco lanciato una campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Oltre a poter salire le scale sarà compatibile con Matter.

Ascender, questo il nome del robot, è il primo nella categoria degli aspirapolvere e pulitori a vapore robotizzati, che vanta la capacità di salire le scale, così garantendo una pulizia approfondita di tutta la casa. L’ingegneria meccanica che lo permette, insieme agli algoritmi di intelligenza artificiale integrati e alla grande capacità della batteria, lo distinguono dai concorrenti presenti oggi sul mercato.

Tra le altre particolarità anche una stazione di ricarica completamente chiusa. Naturalmente, la novità più importante è quella di poter salire le scale, peraltro potendosi adattare a varie altezze di gradini, fino a 22 cm.

Per farlo, utilizza una serie di funzionalità di scalata particolari, con bracci motorizzati che possono estendersi ed essere retratti, che gli consentono anche di girarsi e ruotarsi, così da poter manovrare su diversi tipi di scale. Può gestire diverse altezze di gradini, ostacoli e superfici, garantendo una pulizia completa senza richiedere interventi manuali.

Vanta una potenza di aspirazione di 9700 Pa, che dovrebbe rimuovere efficacemente sporco, detriti e peli di animali sia dai tappeti che dai pavimenti. Con spazzole ad alte prestazioni e un sistema di filtraggio avanzato, l’azienda afferma che il loro robot aspirapolvere assicura una pulizia estesa e approfondita, lasciando i pavimenti privi di allergeni.

Per quanto riguarda l’integrazione intelligente con la casa smart, Migo afferma che sarà compatibile con Amazon Alexa e Google Home, oltre che con Matter 1.2. Anche sotto questo punto di vista il robot sembra essere tra i primi ad adottare lo standard Matter, visto che non ci sono ancora movimenti in tal senso per altri marchi.

Ascender è dotato di una telecamera HD, sensore LiDAR ad alta precisione e 6 sensori Time-of-Flight (ToF) capaci di incrementare notevolmente l’accuratezza della navigazione.

Ascender, riferisce la società, permette di pulire fino a 500 metri quadrati con una singola carica. E’ in grado di evitare gli ostacoli grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale AI e di pulire i bordi senza lasciare spazi. Ancora, è in grado di esercitare una pressione di pulizia di 17N e non mancano tutte le funzionalità all in one della base di pulizia, tra cui auto-svuotamento e ricarica, autolavaggio e asciugatura dei panni.

Per chi sostiene la raccolta fondi per finanziare il progetto e la produzione si parte da 799 dollari, circa 745 euro per il robot Migo Ascender più stazione di svuotamento ricarica e pacco accessori , con uno sconto di circa il 46% dal prezzo di listino ufficiale, quando andrà in vendita, di 1.499 dollari, circa 1.395 euro. Sono disponibili altre opzioni più costose di finanziamento che includono più accessori e anche più aspirapolvere.

Per chi volesse sostenere la campagna su Kickstarter per il robot aspirapolvere Ascender in grado di salire e scendere le scale è disponibile a questo indirizzo: la raccolta termina il 30 aprile, mentre le prime unità dovrebbero essere consegnate entro luglio di quest’anno.