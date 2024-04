WhatsApp parlerà con altri servizi e novità dall’11 aprile

WhatsApp ha appena aggiornato i termini e le condizioni del servizio nonché l’informativa per la privacy in Europa: sono in ballo importanti cambiamenti che entreranno in vigore giovedì 11 aprile in Italia e in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea.

Sono perlopiù adattamenti del noto servizio di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook) che, come tutti gli altri simili, si è dovuto adeguare ai princìpi del Digital Markets Act DMA e del Digital Services Act DSA che regolamento piattaforme come questa in tutta l’UE.

Gli utenti in Europa devono approvare le nuove regole

Gradualmente nelle prossime ore e giorni gli utenti WhatsApp dovrebbero essere debitamente informati tramite una notifica nell’app che chiederà loro di accettare le nuove regole, cosa che invece non dovrebbe accadere per chi si è iscritto dopo il 15 febbraio in quanto già all’epoca bisognava accettare le nuove regole per poter usare l’app.

Cosa cambia in WhatsApp dall’11 aprile in poi

Da giovedì 11 aprile l’età minima per usare WhatsApp scende a 13 anni: per l’Italia non cambia niente perché era già questa la soglia fissata per l’iscrizione, ma in alcuni degli altri paesi dell’UE c’era ancora il limite dei 16 anni di età.

Ma forse ancora più importante è il cambiamento relativo all’interoperabilità della piattaforma, che in sostanza consentirà a WhatsApp di ricevere messaggi anche da persone che non usano l’app. Questo tuttavia avverrà gradualmente perché per poter messaggiare con gli utenti di Telegram, Signal e delle altre piattaforme bisognerà che queste rispettino un insieme preciso di regole definite da WhatsApp.

È stata fissata una finestra temporale di 3 mesi entro i quali tutti dovranno conformarsi a queste nuove indicazioni che vanno a regolamentare in special modo la sicurezza e la crittografia dei messaggi scambiati tra i vari servizi.

Sono in atto «modifiche ai nostri meccanismi di trasferimento dei dati internazionali» spiega WhatsApp, perché «per gli utenti della regione europea ci baseremo sul nuovo EU-US Data Privacy Framework» che dovrebbe garantire un livello di sicurezza ancora maggiore.

