Aspirabriciole e aspiraliquidi Holife, usabile anche in auto, scontato a 25,99 euro

Un aspirabriciole potente, flessibile ed eccellente nel rapporto tra prezzo e prestazioni? Lo trovate su Amazon ad appena 25,99 euro spedizione compresa grazie ad un nostro codice speciale attivo solo per pochi giorni.

Si tratta di una validissima alternativa a prodotti più blasonati e pubblicizzati, nei confronti dei quali non sfigura affatto. Offre un’aspirazione di 5 KPa pari a un flusso d’aria di 18 litri al secondo e con un livello di rumorosità massimo di 72 dB.

La batteria al litio incorporata si ricarica completamente in poco più di quattro ore e assicura almeno 20 minuti di aspirazione alla massima potenza. È molto potente se si considera che si tratta di un aspiratore a batteria, riesce ad aspirare non solo molliche e briciole di pane ma anche parti di alimenti più pesanti come cornflakes e piselli congelati.

Funziona, cosa non usuale per questo tipo di accessori, anche i liquidi: La capacità è di 0,5 litri, quindi sufficiente per raccogliere senza problemi il contenuto di un paio di bicchieri di plastica. È ottimo anche per raccogliere i peli di animali domestici: in pochi minuti siamo riusciti a ripulire perfettamente il tappeto all’ingresso del nostro appartamento.

A chi fosse preoccupato per la pulizia, segnaliamo maggior pregio consiste nella possibilità di smontare le varie parti per lavarle con facilità, mantenendo così il prodotto sempre pulito e in perfette condizioni igieniche. Raccomandiamo solo di non mescolare liquidi con il cibo, onde evitare di creare spiacevoli “pappe” da dover poi smaltire.

Oltre a questo ha in dotazione un supporto per appenderlo alla parete e al contempo mantenerne la batteria sempre carica e pronta all’uso e in aggiunta anche un tubo flessibile che consente di sfruttarlo agevolmente anche in auto.

Costerebbe 38 euro, ma usando il codice QYIDJN9F lo pagherete solo 25,99 euro spedizione compresa. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 7 febbraio.