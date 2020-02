Nella beta di macOS 10.15.4 si possono visualizzare i testi dei brani in Apple Music

Nella seconda beta di macOS 10.15.4 – da poco nelle mani degli sviluppatori – Apple ha integrato nell’app Musica la possibilità di visualizzare i testi dei brani in Apple Music.

Questa funzione è già presente nell’app di iOS 13 e permette di scoprire i testi dei brani preferiti o seguili mentre si ascoltano con i testi perfettamente sincronizzati.

Nell’app Musica per macOS- spiega il sito 9to5Mac – è possibile fai clic su Testo nell’angolo in alto a destra della finestra oppure consente all’app di mostrare i testi in tempo reale, alla stregua di un’app karaoke. La funzionalità, come già detto, è già disponibile in iOS e arriverà con la versione definitiva dell’app Musica per macOS 10.15.4.

Alla stregua della versione per iOS, è possibile visualizzare i testi in sincronia con la musica in modo da poterli seguire mentre ascoltiamo, passare ad un determinato verso, visualizzare il testo completo di un brano. I testi non sono disponibili per tutti i brani ma per la maggior parte dei maggiori successi e brani popolari è riportata la trascrizione dei testi.

L’app Musica permette di esplorare una libreria di 60 milioni di brani, scoprire nuovi titoli e artisti, trovare playlist, scaricare brani da ascoltare offline. Si sicronizza con iPhone, iPad, Apple TV e l’utente può ritrovare ogni brano nella libreria musicale di tutti i dispositivi.