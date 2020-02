Canon SELPHY SQUARE QX10: foto a sublimazione e adesive da iPhone e Android

Oltre alle novità di Febbraio per i professionisti e gli amatori evoluti che abbiamo visto nei nostri articoli dedicati, Canon ha pensato di aggiornare la propria offerta di stampanti fotografiche compatte SELPHY, con un nuovo modello che viene abbinato al kit di carta fotografica in formato quadrato Canon XS-20L.

Grazie alle sue dimensioni ridotte SELPHY SQUARE QX10 può essere trasportata comodamente nella borsa o nello zaino ed è pensata in particolare per gli appassionati di Instagram che ora possono stampare le proprie foto direttamente da smartphone o tablet tramite l’app gratuita SELPHY Photo Layout disponibile sia per iPhone che Android.

Grazie alla batteria integrata e alla connettività Wi-Fi, con la nuova SELPHY SQUARE QX10 è in grado di produrre stampe quadrate di alta qualità in formato 68×68 mm. La carta fotografica adesiva e quadrata Canon XS-20L (che viene venduta separatamente) è facile da personalizzare grazie al bordo che consente di aggiungere didascalie scritte a mano, in pieno look retrò (ci si ispira a Polaroid ovviamente n.d.r). Le stampe fotografiche risultano perfette, resistenti all’acqua, allo sporco e a strappi grazie allo strato di rivestimento protettivo.

Le foto asciutte e di alta qualità sono disponibili in soli 43 secondi grazie alla tecnologia di stampa a sublimazione (non è quella Zinq della piccola Zoe mini) che permette stampe in grado di rimanere inalterate senza sbiadire fino a 100 anni.

È disponibile in quattro colori: nero, bianco, rosa e verde: scansionando da un dispositivo smart il codice QR della stampante Canon SELPHY SQUARE QX10, questa si connette all’app SELPHY Photo Layout consentendo agli utenti di accedere alla libreria di foto del proprio smartphone e aggiungere il proprio tocco creativo. Inoltre, con i timbri, filtri, bordi e layout offerti dall’app, è possibile realizzare stampe personalizzate.

SELPHY SQUARE QX10 Canon è progettata per adattarsi facilmente a qualsiasi situazione. Grazie anche alla rapida ricarica USB, questa stampante, alimentata a batteria, è uno strumento divertente e wireless per ottenere in un batter d’occhio stampe pronte a creare un ricordo che duri nel tempo.



Le caratteristiche principali

Stampa fotografica di qualità elevata in grado di durare fino a 100 anni

Portatile e alimentata a batteria, dimensioni ridotte per stare nella borsa o zaino

Grazie alla connettività Wi-Fi, Canon SELPHY SQUARE QX10 può essere usata ovunque ci si trovi

Collegamento all’app SELPHY Photo Layout 2.0 per aggiungere un tocco creativo alle proprie stampe in formato quadrato

Canon SELPHY SQUARE QX10 stampa fino a 256 tonalità per colore primario, ottenendo la combinazione di 16,7 milioni di colori

Canon SELPHY SQUARE QX10 sarà disponibile a partire da metà Marzo 2020 al prezzo suggerito al pubblico di 159€ iva inclusa.

Per ulteriori informazioni sulla Canon SELPHY SQUARE QX10 e sul kit di etichette Canon XS-20L, visitate la pagina dedicata.