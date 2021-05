Aspirapolvere verticale LG CordZero A9 Kompressor ha app per monitoraggio e diagnosi

Nell’ultimo anno in cui tutte le attività quotidiane si sono svolte quasi esclusivamente tra le mura domestiche, l’attenzione per la cura della casa e la ricerca di tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita al suo interno sono cresciute in maniera esponenziale. L’aspirapolvere LG CordZero A9 Kompressor appena presentato – spiega l’azienda – risponde proprio a questa esigenza aiutando ad eliminare senza fatica lo sporco e la polvere per poter così dedicare il proprio tempo ad attività più piacevoli.

Combinato con la tecnologia Axial Turbo Cyclone, il Motore Smart Inverter garantisce un flusso d’aria regolare che assicura la massima potenza di aspirazione: nessuna particella di polvere può quindi sfuggire a questo aspirapolvere che, grazie al sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, aspira dalle superfici domestiche fino 99,99% delle particelle, anche delle più piccole dimensioni. Inoltre il Motore Smart Inverter è progettato senza spazzole per ridurre al minimo gli attriti e garantire prestazioni elevate a lungo (l’azienda ne promette una vita di almeno 10 anni).

Questo aspirapolvere è equipaggiato con numerosi accessori che lo rendono funzionale per diversi utilizzi e superfici: dalla pulizia del parquet a quella del gres, dall’aspirazione dei tappeti a quella degli angoli difficili. Con il Power Drive Mop, per esempio, si può aspirare e lavare le superfici contemporaneamente, risparmiando tempo ed energie, mentre la spazzola Multi-Superficie è dotata di motore interno che pulisce in profondità polvere e sporco da ogni tipologia di superficie, anche dai tappeti; la spazzola Mini è invece pensata per tutte le superfici in tessuto e per per eliminare i peli di animali, mentre la spazzola Bedding Power Punch va più in profondità rimuovendo lo sporco da materassi, lenzuola, divani e sedili dell’auto; infine la spazzola Slim elimina anche lo sporco più ostinato dai pavimenti duri e negli spazi più angusti.

Uno dei punti di forza di LG CordZero A9 Kompressor, disponibile dal 25 maggio a partire da 699 euro, è la stazione di ricarica, che offre tre pratiche opzioni di installazione: libera installazione, supporto a parete e modalità compatta, adattandosi così ad ogni spazio e arredamento. Inoltre le impostazioni della stazione di ricarica possono essere facilmente personalizzate attraverso il display touch, che completa l’elegante design del dispositivo. L’aspirapolvere è dotato di due batterie ricaricabili e intercambiabili che promettono fino a 120 minuti di autonomia e di un sistema di compressione (da qui il nome Kompressor) che va a comprimere la polvere e lo sporco raccolto per aumentare la capacità del contenitore raccoglipolvere fino a 2,4 volte in più, riducendo quindi la frequenza di svuotamento del contenitore.

Rispetto ad altri presenta il Thumb Touch Control, un pratico tasto che permette di accendere, spegnere e regolare i livelli di potenza con un solo tocco, senza necessità di tenerlo premuto. Inoltre il tubo è telescopico, sicché è possibile regolare l’altezza dell’aspirapolvere per un uso confortevole sia da parte di ogni componente della famiglia che per rendere più agevole l’aspirazione delle aree difficili da raggiungere come condizionatori e tende. Infine i filtri sono rimovibili e lavabili, e lo stato di filtri e batteria può essere monitorato da remoto tramite l’app LG ThinQ, dalla quale è possibile eseguire anche la diagnosi del dispositivo e a tracciare la cronologia delle pulizie.