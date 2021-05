KOSPET Prime S, smartwatch con doppio chip, doppia modalità e doppia fotocamera

KOSPET Prime S è il primo smartwatch doppio chip, doppia modalità e doppia fotocamera. Rispetto a un tipico smartwatch, KOSPET Prime S supporta una scheda Nano SIM 4G, che consente di effettuare chiamate e ricevere o inviare messaggi anche quando non è collegato allo smartphone. Al momento si acquista a 90 euro grazie all’offerta lampo in corso. Clicca qui per comprare.

L’orologio si fregia di uno schermo touch screen IPS da 1,6 pollici con risoluzione 400 x 400, supportato da una batteria da 1050 mAh, che è davvero tantissimo per un indossabile, in grado di raggiungere le 48 ore di autonomia con una singola ricarica.

La particolarità dell’orologio è la presenza della fotocamera. Anzi, delle fotocamere, che offrono anche la funzione di sblocco tramite riconoscimento del viso. Le due camere, per l’esattezza, sono da 2.0 e 8.0 MP, così da offrire anche la funzione di videochiamata, anche in mobilità.

Come già accennato, l’orologio è dotato, non di uno, ma di due vhip, SC9832E + nRF52832/PAR2822, offrendo due diverse modalità di utilizzo. La prima è la modalità Android, la seconda è la modalità fitness, dove viene aggiunta una modalità sportiva che grazie a uno dei chip raccoglie dati fitness in modo professionale, potendo rilevare più condizioni fisiche dell’utente, rendendo l’orologio più preciso nel numero di passi e nella raccolta dei dati sulla distanza.

Il terminale si basa sul sistema operativo Android 9.1, e supporta dunque tutte le applicazioni Google, potendo connettersi sia a smartphone Android, che iOS dotati almeno di sistema 9,0, o versioni successive.

Al suo interno lo smartwatch gode anche di 1 GB di RAM e 16 GB di ROM, permettendo così l’archiviazione di musica e app. Come già accennato gode anche dello sblocco tramite Face ID, che il produttore dichiara particolarmente veloce, consentendo lo sblocco in 0,1 secondi.

E’ in grado di tracciare 9 modalità sportive, e integra GPS / GLONASS / A-GPS / Beidou, per una localizzazione anche in assenza di collegamento allo smartphone. Si tratta, insomma, di un indossabile totalmente autonomo. Non mancano le funzioni di monitoraggio della, come frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno.

Non rinuncia nemmeno a materiali pregiati, con una cassa in ceramica di terza generazione e cinturino in silicone facilmente sostituibile.

Solitamente ha un prezzo di listino di 165 euro ma al momento si acquista a 90 euro in offerta lampo. Clicca qui per acquistare.