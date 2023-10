Atari 2600, la console di 46 anni fa avrà un nuovo gioco

Atari ha appena annunciato l’avvio dei preordini per una cartuccia fisica di un nuovo gioco per la console Atari 2600. No, non è un errore. Inizialmente pubblicizzata come Atari VCS, dalla sigla di Video Computer System, Atari 2600 è una console venduta dal 1977 fino al 1992, una delle più longeve in assoluto.

Era una delle primissime a impiegare cartucce fisiche estraibili come supporto per i giochi: ne sono stati vendute circa 30 milioni di unità ed è arrivata a contare su di un catalogo di oltre 550 videogiochi. Il nuovo titolo in arrivo prende il nome di Save Mary ed è stato effettivamente sviluppato durante gli anni d’oro della console, prima di essere accantonato quando la 2600 è poi sparita dal mercato.

Save Mary è stato in sviluppo per ben due anni. Si tratta di una tempistica particolarmente lunga, considerando che nell’era videoludica che ha preceduto il NES ci si impiegava dai sei ai nove mesi per sviluppare un titolo. Alcuni giochi, invece, richiedevano soltanto cinque o sei settimane di sviluppo.

Save Mary è stato originariamente sviluppato dal veterano dello staff di Atari Tod Frye, lo stesso che si è occupato della versione 2600 di Pac-Man e della serie Swordquest.

Un gioco da collezione per Atari 2600

Preordinando una di queste cartucce al prezzo di 60 dollari si otterrà una confezione argento da collezione e un manuale a colori, oltre al gioco stesso. Ci saranno solo 500 cartucce disponibili, così da risultare un oggetto da collezione molto attraente per gli appassionati di Atari.

Per quanto riguarda il gioco in sé, Save Mary chiede al giocatore di salvare…. Mary, ovviamente. Questa è bloccata in un canyon ripido che si riempie rapidamente d’acqua. Il giocatore dovrà utilizzare una gru per costruire piattaforme che la aiutino a sfuggire alla situazione di pericolo. Il tutto mentre Power-up appaiono sul lato della scogliera per aiutare l’utente, un’idea che Atari afferma essere probabilmente ispirata da Pac-Man.

Il fondatore di Atari, Nolan Bushnell, elogiò il titolo in un’intervista rilasciata nel 1989, dicendo che si trattava del “primo gioco basato sulla costruzione invece che sulla distruzione per salvare la principessa”. Save Mary si unisce a diverse altre cartucce Atari 2600 recentemente prodotte, molte delle quali sono titoli nuovi di zecca come Mr. Run and Jump o giochi “perduti” mai pubblicati come Aquaventure.

Ogni cartuccia della linea Atari XP è “realizzata secondo gli standard esatti” di un tempo, con qualche tocco moderno come i bordi smussati per evitare danni ai pin e i connettori placcati in oro.

Non è necessario cercare una vecchia 2600 impolverata per giocare a questi titoli, poiché Atari attualmente vende una versione aggiornata della console, chiamata 2600+. Anche LEGO ha celebrato i 50 anni di Atari con un modello della console presentato nel 2022.