Augury è il nome di una vulnerabilità nei chip Apple Silicon

Ricercatori specializzati in sicurezza hanno individuato una vulnerabilità che riguarda i chip serie M1 e A14 di Apple. La falla nella microarchitettura è stata denominata “Augury”, potrebbe potenzialmente permettere in determinati frangenti di far trapelare dati ma fortunatamente sembra non eccessivamente pericolosa.

I dettagli sono stati resi noti da Jose Rodrigo Sanchez Vicarte dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, e da Michael Flanders Università di Washington, a capo di un gruppo di ricercatori che hanno pubblicato un documento con i dettagli (condivisi prima con Apple).

Il documento (qui i dettagli in PDF) spiega che i chip di Apple usano un Data-Memory Dependent Prefetcher (DMP), una tecnica per accelerare l’esecuzione dei programmi riducendo gli stati di attesa nell’accesso alla memoria. Dal punto di vista tecnico gli M1, M1 Max e A14, sfruttando attività di prefetch con array di puntatori per la dereferenziazione dei pattern; i ricercatori hanno scoperto che durante questa attività è teoricamente possibile ottenere alcuni dati anche quelli non possibili con l’esecuzione speculativa.

The good news here is that this is about the weakest DMP an attacker can get. It only prefetches when content is a valid virtual address, and has number of odd limitations. We show this can be used to leak pointers and break ASLR.

We believe there are better attacks possible.

— David Kohlbrenner (@dkohlbre) April 29, 2022