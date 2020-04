Aukey EP-B56, auricolari sport in-ear con filo e Bluetooth 5 in sconto a 17,24 euro

Se avete bisogno di isolarvi completamente durante l’ascolto musicale, una videoconferenza o la lettura di un libro, ecco l’occasione: gli auricolari Aukey EP-B56 sono attualmente in sconto con un codice a 17,24 euro.

Queste cuffie nascono principalmente per assicurare una buona resa musicale durante gli allenamenti in casa o in palestra: sono di tipo in-ear e dotati di filo per evitare che possano andar persi – magari cadendo in un tombino – anche durante una corsa all’aria aperta.

Sono certificati IPX5 e quindi resistono tranquillamente al sudore o a un improvviso scroscio di pioggia e la tecnologia di cancellazione CVC 6.0 promette una migliore insonorizzazione dai rumori esterni. Utilizzano driver da 6 mm e la batteria promette fino ad 8 ore di utilizzo con una sola carica, che diventano 240 in standby: quando si scaricano, per ricaricarli completamente è sufficiente un’ora e mezza di ricarica.

Sono molto leggeri (complessivamente pesano appena 15 grammi) e il sistema di aggancio magnetico permette di bloccarli intorno al collo a mo’ di collana quando non sono in uso. Ed è per questo che in questi giorni di pandemia potrebbero essere impiegati anche nelle videoconferenze.

Il sistema di cancellazione del rumore infatti offre un maggiore isolamento acustico permettendo di mantenere la concentrazione a lavoro mentre la tecnologia Bluetooth 5.0 assicura un migliore collegamento senza fili permettendovi di spostarvi rapidamente tra le varie stanze di casa senza che cada il segnale.

Gli auricolari Aukey EP-B56 sono venduti con tre paia di gommini in-ear ed altrettanti ganci per permettervi di adeguarli alla vostra conformazione auricolare. Normalmente costano 23 euro ma se inserite il codice A3JL45HX nel carrello prima dell’acquisto ve li portate a casa per soli 17,24 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 19 aprile.