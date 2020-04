Negli schemi iPhone 12 è più sottile e moderno, forse arriva Smart Connector

Praticamente tutte le anticipazioni emerse finora sui prossimi terminali top di Cupertino sono confermate dai presunti schemi CAD di iPhone 12 che mostrano uno smartphone con design e look completamente rivisti, molto più sottile di quelli attuali, anche grazie a una impressionante riduzione di tutti i bordi intorno al display.

Viene confermato così il design simile a quello degli iPad Pro per gli angoli più squadrati, meno arrotondati da quelli in vigore fin da iPhone 6, che richiamano anche lo stile già impiegato da Apple per le generazioni iPhone 4 e iPhone 5. Gli schemi CAD sono attribuiti all’erede di iPhone 11 Pro Max: per ospitare lo schermo più grande da 6,7” invece dell’attuale da 6,5” aumentano altezza e larghezza del terminale, oltre alla già citata consistente riduzione di tutti i bordi intorno al display che passano da 2,52 millimetri a solamente 1,55mm, una riduzione pari a circa il 60% in meno.

Notevole anche la riduzione attesa dello spessore: mentre il modello top attuale è spesso 8,1mm, gli schemi iPhone 12 puntano a solamente 7,4mm. Sempre come atteso il rialzo posteriore che ospita tutte le fotocamere e il flash, conterrà 4 obiettivi (tre fotocamere più sensore di profondità LiDAR) tutti con diametro leggermente superiore a quelli attuali, suggerendo così cambi e miglioramenti anche per obiettivi e sensori. La modifica al design e lo spessore ridotto dello chassis comportano un maggiore spessore per il blocco fotocamere che sembra passerà a 1,26mm contro gli attuali 1,21mm.

Ma ci sono anche altre novità rilevanti. Il vano porta SIM viene mostrato sul lato opposto di quello attuale e in posizione leggermente diversa, mentre al suo posto appare un intaglio a rettangolo allungato e arrotondato. Forma e dimensioni sembrano suggerire l’arrivo di Smart Connector anche su iPhone, in ogni caso sentiamo parlare di questa aggiunta ormai da anni e finora non si è mai materializzato. Cambiano anche gli intagli laterali per le antenne, attesi più ampi, probabilmente per il supporto alla connettività 5G.

Negli schemi iPhone 12 in circolazione, segnalati dal leaker Max Weinbach e nel video di EveryThingApplePro che riportiamo in questo articolo, il notch risulta identico a quello attuale ma questo dettaglio potrebbe cambiare perché il progetto risale a gennaio. In diverse anticipazioni è indicato l’arrivo di un notch sensibilmente più sottile e anche corto, oltre che di forma diversa rispetto a quanto visto finora.

Infine sono attesi cambiamenti nelle colorazioni proposte da Cupertino: per la nuova gamma al momento vengono anticipati Navy Blue, viola e arancione. Tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 è riassunto in questo articolo di macitynet.