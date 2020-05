Aukey PA-Y15, caricatore USB-C da 18W per ricarica rapida di iPhone: oggi e domani a 11,19 euro

Se volete la ricarica rapida su iPhone senza acquistare il più costoso alimentatore USB-C Apple, date un’occhiata all’offerta sul caricatore Aukey PA-Y15, scontato a soli 11,19 euro con un codice.

Si tratta di un caricatore da 18 W capace di ricaricare a piena potenza un iPhone di ultima generazione: basta utilizzare un cavo con spina USB-C da un lato e Lightning dall’altro. E’ molto compatto (misura soltanto 91 x 50 x 28 millimetri) ed efficiente oltre ad essere uno dei più economici alimentatori Type-C con Power Delivery con tecnologia 3.0 attualmente in commercio.

Un iPhone della serie 11 / Pro / Max, ad esempio, si ricarica del 50% in appena 30 minuti semplicemente collegandolo a questo caricatore. Chiaramente è compatibile anche con tutti gli altri dispositivi in commercio, inclusi iPad ma anche smartphone Google Pixel, Samsung Galaxy e via dicendo.

E’ compatibile anche con i dispositivi che supportano la precedente tecnologia Power Delivery 2.0 ed è dotato di una serie di protezioni che proteggono sia il dispositivo collegato che il caricatore da corrente eccessiva, sovraccarico e surriscaldamento.

Il caricabatterie Aukey PA-Y15 da 18 W beneficia del rimborso completo entro 45 giorni dall’acquisto ed è coperto da 24 mesi di garanzia Aukey.

Al momento è in vendita su Amazon al prezzo di 16 euro ma inserendo il codice LL9BT5XA è possibile ottenere uno sconto del 30% e pagarlo così soltanto 11,19 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 17 maggio.