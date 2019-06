Auricolari in-ear con archetto e Bluetooth 5.0 in sconto a 64,99 euro

Gli auricolari Aukey EP-B80 sono per gli sportivi che non si accontentano di semplici cuffie per allenarsi in palestra. Oltre all’elevata qualità audio offerta sono gradevoli da indossare, belli da vedere ma soprattutto grazie ad un codice li potete comprare in offerta a 64,99 euro spedizione inclusa.

Macitynet ne ha già parlato in maniera approfondita nel corso della recensione che potete leggere cliccando qui. In breve offrono le più recenti tecnologie tra Bluetooth 5.0, aptX e porta USB-C, l’ideale per avere una ricarica veloce e ridurre il numero di cavi se si possiedono smartphone, tablet e computer di ultima generazione.

Vengono venduti insieme ad una pratica custodia in silicone che permette di evitare i grovigli nel caso in cui si inserissero all’interno di una borsa ed utilizzano una serie di diversi gommini in-ear disponibili in confezione anche in Memory Foam, un materiale molto comodo in quanto si adatta alla conformazione dell’orecchio senza stancarlo o stringerlo.

Le alette permettono di mantenerli in posizione ed evitano che possano scivolare via durante l’attività fisica mantenendoli incollati alle orecchie anche se si inclina o si muove rapidamente la testa. Sono costruiti in maniera eccellente e sono ovviamente resistenti ad acqua e sudore (certificazione IPX6) quindi non ci sarà bisogno di adottare particolari accorgimenti nel caso in cui si volessero utilizzare in palestra o capitasse di incappare in un improvviso scroscio di pioggia durante una corsa all’aria aperta.

Gli auricolari Aukey EP-B80 costano 80 euro ma se inserite il codice BBTGB78C potete acquistare la versione di colore rosso a soli 64,99 euro. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.