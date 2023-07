Auto ecologiche, in Italia il circolante alternativo vicino al 14%

In Italia circolano 5.587.133 autovetture alimentate grazie a propulsioni e carburanti alternativi. Di queste 2.900.799 (7,21% del totale circolante) sono a doppia alimentazione benzina – GPL, 971.583 (2,42%) a doppia alimentazione benzina – Metano, 1.384.340 (3,44%) sono ibride benzina, 172.280 (0,43%) ibride gasolio e infine 158.131 (0,39%) elettriche.

Tutte insieme rappresentano il 13,89% del circolante autovetture, che ha superato quota 40 milioni (40.213.061 unità). In crescita rispetto al 2021, quando su 39.822.723 unità, le alternative valevano il 12,35%, mentre nel 2020 si fermavano al 10,71%.

I dati, di fonte Aci e aggiornati al 31 dicembre 2022, sono stati diffusi da BRC Gas Equipment, gruppo Westport Fuel Systems, in occasione dell’annuncio dell’adesione in qualità di sponsor al 1° Roma Eco Race, gara di regolarità della categoria ecorally riservata alle propulsioni alternative nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere tecnologie e vantaggi della mobilità ecocompatibile.

BRC Gas Equipment alla manifestazione in questione che con alcune vetture. Già confermata la presenza di una Ford Puma, la 1.0 EcoBoost Hybrid con allestimento Titanium e kit GPL Sequent Maestro specifico per la trasformazione di auto ad iniezione diretta di benzina.

Il serbatoio GPL da 42 litri lordi, 33,6 netti sufficienti per autonomie intorno ai 500 km, è alloggiato sotto il piano di carico del baule. Commutando a GPL, il sistema ad iniezione diretta replica in modo efficace i parametri della centralina originale e calibra con precisione il gas da iniettare per avere anche a GPL le medesime prestazioni del funzionamento a benzina.

Non è necessario ricaricare la batteria: il sistema si ricarica da solo perché recupera energia durante le fasi di decelerazione e frenata per una guida confortevole, urbana ed extra-urbana, garantendo più rispetto per l’ambiente e risparmio.

La Fiat 500 1.0 Hybrid è invece trasformata con il sistema Sequent 32, dotato di iniettori IN03 MY09, destinato all’alimentazione a GPL di motori ad accensione comandata fino a 4 cilindri. Progettato per garantire eccellenti performance di funzionamento, il kit conserva le caratteristiche essenziali dei sistemi di iniezione gassosa BRC, garantendo un alto livello di guidabilità e affidabilità.

La grande novità del sistema è il software della centralina a GPL Sequent 32, che interagisce sia con la parte ibrida che con la parte benzina. Emissioni di CO2 inferiori del 10%, PM10 praticamente azzerati ed un taglio dei costi che si aggira intorno al 45%.

La 1° Roma Eco Race

La manifestazione, valida per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport, si svolge all’insegna della neutralità tecnologica e con il preciso intento di coinvolgere tutte le alimentazioni alternative, il 16 e il 17 settembre 2023 su un percorso di oltre 100 chilometri (qui i dettagli). Tutti possono partecipare, purché a bordo di un mezzo ecologico: elettrico, ibrido, mono, bifuel e dual fuel gassoso (GPL, metano e biometano).

Le vetture ammesse, che devono essere omologate per la circolazione stradale nell’UE, sono divise in tre categorie. Categoria Elettriche: BEV – Battery Electric Vehicles; categoria Ibride: HEV – Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles, EREV – Extended Range Electric Vehicles; categoria GPL ICE Internal Combustion Engine: Bi-fuel/Dual-fuel GPL; categoria CNG ICE Internal Combustion Engine: Bi-fuel/Dual-fuel CNG. Eventuali vetture della Categoria Ibride con impianti retrofit GPL/CNG concorreranno nelle rispettive categorie GPL/CNG.

