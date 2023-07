MultiDock per Mac, poco più di 3 euro per organizzare cartelle, applicazioni e file con Dock dedicati

MultiDock è una comoda utility Mac che permette di organizzare applicazioni, documenti, cartelle e altri elementi usati di frequente, in cartelle fluttuanti o fisse visualizzate in pannelli dedicati (Dock).

L’applicazione al primo avvio mostra una serie di elementi, in una finestra fluttuante. Gli elementi all’interno di questa finestra possono essere spostati tendo premuto il tasto SHIFT o Option; cliccando sull’icona con i tre puntini in alto a destra appare un menu che consente di aggiungere elementi o creare un nuovo pannello fluttuante.

I vari pannelli possono essere chiusi con un click sul pulsante di chiusura in alto a sinistra.

Dalle Preferenze dell’applicazione è possibile decidere se mostrare o meno il menu (quello che si richiama con i tre puntini), se aprire l’utility all’avvio del Mac e se mostrare o no MultiDock nel Dock standard di macOS.

Anziché fluttuanti, i pannelli possono essere impostati come fissi. Dalle Preferenze è possibile decidere la posizione dei pannelli fissi (sinistra, alto, destra, in basso), la dimensione delle icone, la dimensione dell’oggetto, impostare un tema (chiaro o scuro), se mostrare o no le applicazioni eseguite.

È possibile aggiungere applicazioni ai pannelli con il drag&drop e sempre con il drag&drop modificare l’ordine delle icone mostrate.

MultiDock costa normalmente 14€ ma nel momento in cui scriviamo è possibile averlo con 3,50$ (poco più di 3 euro) grazie a Bundle Hunt che offre questa e altre utility con prezzi fortemente scontati per un breve periodo.