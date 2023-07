Apple TV Plus, la programmazione di agosto per “Friday Night Baseball”

Apple e la Major League Baseball (MLB) hanno annunciato la programmazione di agosto 2023 per “Friday Night Baseball”, disponibile per gli abbonati a Apple TV+.

Lauren Gardner e Siera Santos continuano a condurre i programmi in diretta “Friday Night Baseball”, insieme agli ex giocatori della MLB Xavier Scruggs e Matt Joyce nel ruolo di opinionisti, al giornalista di baseball Russell Dorsey e alla betting analyst Claudia Bellofatto.

Chi ha un abbonamento a Apple TV+ potrà accedere a contenuti extra, tra cui l’MLB Big Inning, un programma in diretta con approfondimenti e momenti salienti delle partite, in onda tutte le sere nei giorni feriali, e una ricca selezione di contenuti sulla MLB, come Countdown to First Pitch, MLB Daily Recap e MLB This Week. Sarà inoltre possibile accedere gratuitamente alla programmazione MLB aggiuntiva nell’app Apple TV, per esempio le sintesi delle partite di “Friday Night Baseball” alla fine delle trasmissioni in diretta ogni settimana, le più belle partite di tutti i tempi, gli highlight, le interviste e tanto altro.

Le partite saranno disponibili ogni venerdì sera durante la stagione, in esclusiva su Apple TV+ per chi ha sottoscritto un abbonamento. Tifosi e tifose in 60 Paesi e territori potranno godersi due incontri di alto profilo per 25 settimane senza alcuna restrizione delle trasmissioni a livello locale.

Di seguito a programmazione di agosto 2023 per “Friday Night Baseball” su Apple TV+

Venerdì 4 agosto

Tampa Bay Rays vs. Detroit Tigers

18:30 ET

18:30 ET Houston Astros vs. New York Yankees

19:00 ET

Venerdì 11 agosto

Chicago Cubs vs. Toronto Blue Jays

19:00 ET

19:00 ET Texas Rangers vs. San Francisco Giants

22:00 ET

Venerdì 18 agosto

Boston Red Sox vs. New York Yankees

19:00 ET

19:00 ET Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds

18:30 ET

Venerdì 25 agosto

Los Angeles Dodgers vs. Boston Red Sox

19:00 ET

19:00 ET Kansas City Royals vs. Seattle Mariners

22:00 ET

Ricordiamo che Apple TV+ è disponibile € 6,99 al mese, con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo limitato, chi acquista e attiva un nuovo dispositivo Apple può avere Apple TV+ gratis per tre mesi.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.