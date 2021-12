BASEUS, la barra a led per monitor e non solo in offerta a 12,99€

Baseus lancia una lampada a LED multifunzionale, davvero versatile, che potrebbe certamente essere il regalo di Natale giusto per chiunque. Si tratta di una lampada magnetica da scrivania, che può essere utilizzata per illuminare il monitor, ma che può certamente funzionare come luce di cortesia notturna. Al momento è in offerta grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce e si può acquistare con il 55% di sconto a soli 12,99 euro. Clicca qui per acquistarla.

La prima cosa che stupisce di questa luce a LED è certamente il suo design, particolare, moderno e minimale. Sembra molto simile al “meteorite” di Xiaomi, e ha la particolarità di poter essere staccata dal gancio magnetico che funge da vera e propria dock. Propone una durata della batteria di 24 ore, e offre un angolo di luce regolabile. Questo design fa sì che la si potrà impiegare per molti usi.

Si pensi, ad esempio, ad una lampada da scrivania, mentre si lavora al PC durante le ore notturne, ma anche come luce di emergenza da appendere in casa, magari proprio nel corridoio, da staccare all’occorrenza dalla dock magnetica, così da poter illuminare anche le altre stanze.

Molto leggera, anche perché interamente realizzata in ABS, propone un fascio luminosi di ≥100 lumen, con un indice di resa cromatica di Ra>80. La batteria all’interno è da 1800mAh, che consente fino a 24 ore di illuminazione a luminosità bassa, mentre si riduce a 4 ore se si sceglie un fascio molto luminoso. La temperatura di colore è pari 4000K, mentre la luminosità è dimmerabile.

La lampada pesa appena 185 grammi, mentre ha dimensioni davvero contenute, pari a 28,00 x 4,50 x 4,50 cm.

Solitamente ha un listino di 40 euro circa, ma al momento la si trova in offerta lampo a 12,99 euro utilizzando il codice sconto BML. Clicca qui per comprarla.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.