I migliori libri da leggere davanti al caminetto

Settimana scorsa abbiamo parlato di fumetti che, in quest’ora di riflusso, vengono guardati e quasi consumati solo passivamente. Ma adesso facciamo un passo in avanti e veniamo a parlare di un po’ di romanzi e saggi brevi che hanno il potere di risvegliare il lettore (o la lettrice) che sono in noi. Buona lettura.

Buona vita. Tu sei una meraviglia

Il primo regalo di questo Natale non può che essere il libro di Papa Francesco: un libro molto bello, ispirato, pensato per dialogare con i credenti e non solo, a partire dai più giovani che maggiormente hanno bisogno. Papa Francesco è uno scrittore serio, semplice, che domina perfettamente l’italiano. Ed è in grado di leggere le persone, credenti della sua o di altre religioni e ateo, per capire come fare il meglio che si può, tutti assieme.

Come Smettere di Pensare Troppo: Una Guida Per Eliminare Il Sovrappensiero. Tecniche Pratiche e Mini-Abitudini Per Alleviare l’Ansia, Eliminare Il Pensiero Negativo e Ottenere La Pace Mentale

Il secondo consiglio, guardando la giovane età e la grande emergenza che ci mette a tracciare, identificare e sostanzialmente riscrive per la rete, dove i massaggi girano. Come questo manuale pratico pubblicato da George Cure, che pensa al modo con quale farti scomparire (vome ho fatto soprattutto gli anni passati) e quindi donarti delle festività natalizie di relax e risposo al sicuro e con le persone amate..

Il libro delle due vie

Romanzi, letteratura d’evasione. Letteralmente. Qui la protagonista si chiama Dawn Edelstein e nel romanzo di Jod Picoult si fa in quattro per affrontare l’ignoto e difendersi da accuse ingiuste. Condito da quell’azione che serve sempre a tenere alta la storia ma in questo caso non è mai fine a se stessa, ecco a voi l’ultima di Jodi Picoult.

Canale Mussolini

Il libro, il primo di una fortunata trilogia, è quello che ci ha fatto conoscere e amare Antonio Pennacchi, uno uno degli ultimi autori di una generazione che aveva visto gli effetti della guerra e assaggiato lo spirito della rivoluzione che poi, però, in molti hanno scoperto questo libro di Antonio Pennacchi essere un piccolo capolavoro (con addirittura due sequel molto belli). La trama: il Canale Mussolini è l’asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I suoi argini sono scanditi da eucalipti immensi che assorbono l’acqua e prosciugano i campi, alle sue cascatelle i ragazzini fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio.

Mai Stati così Uniti. Cosa ho capito dell’America litigando con mio marito americano

Un consiglio che il vecchio capocronista dava all’ingenuo reporter in erba alla vigilia del suo primo viaggio intercontinentale: “E ricorda, non sei tu che ha inventato l’America. Invece, l’America è stata già scoperta e tu semplicemente registri cosa c’è di nuovo. Eccolo qui, è il libro di Simona Siri che mette a nudo una coppia mista (lei l’italiana Simona Siri, lui l’americano Dan Gerstein) per riraccontare di nuovo New York ora romantica ora litigarella. Molto divertente, brava Simona Siri.E poi, con un cognome così, che ci volete brava? Si sono capite alla perfezione sin dal primo giorno.

Ci vediamo un giorno di questi

Federica Bozzo ci regala una serie di bozzetti che fanno emergere amicizie destinate a durare tutta la vita e drammi che scoppiano e bruciano come fogli di carta velina lasciati troppo vicini alla fiamma libera del gabinetto. Ludovica e Caterina, complice una caramella divisa nel cortile delle elementari, da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore. I guai non posso che arrivare.

Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso). Il manuale di stile per imparare ad amarsi e trovare la felicità in fondo al cassetto

Un po’ di sano auto-aiuto ci vuole sempre. In questo caso quello di Eleonora Petrelli, assieme a Enrica Mannari che fa l’illustratrice. Il libro, che sorride come la ragazza in copertina, è una festa per gli occhi che offre però un solido appiglio in uno degli ambienti più tosti e difficili da decodificare del pianeta. Speriamo bene.

Azienda Totale: Strategie di management per allenare il talento

Cambiamo piano e cambiamo gioco: letteratura di auto-aiuto, un testo fondamentale di Davide Maestri, che ha lo scopo di creare l’azienda totale, ovvero l’idea rivoluzionaria nata in Olanda negli anni settanta da Rinus Michels, proseguita nell’approccio moderno di Johan Cruijff arrivando al Barcellona di Pep Guardiola. Un’avanguardia che abbraccia con slancio moderno e a tratti rivoluzionario il mondo dell’impresa. Tre parole: estetica, efficacia e talento come strumenti per il raggiungimento degli obiettivi corporate. Il manager diventa designer del talento in un sistema dove il collettivo esalta gli individui e l’individualismo fa brillare il collettivo.

Il giorno del giudizio

Il libro di Salvatore Satta è una specie di mistero: scritto molto tempo fa e pubblicato solo dopo la morte di Satta, giurista di chiara fama che venne pubblicato sostanzialmente solo dopo la sua morte, è uno dei grandi del Novecento che dovrebbero essere studiati a scuola anziché riscoperti grazie alla vista di un editore lungimirante.

La lista delle cose semplici

Un romanzo semplice ma intenso, scritto da Lucia Renati: due sorelle gemelle, una serie di dieci cose da fare nella vita e poco tempo per farle. La lista è nata come un gioco da bambine ma poi una delle due sorelle muove e l’altra si trova a dover crescere da sola, senza più la sua metà naturale, a dover ricalcolare giorno dopo giorno la rotta della sua vita. Come ripartire da un dolore così grande? La lista delle cose da fare, che emerge nella valigia dei ricordi, è lo strumento che aprirà la strada a un piccolo mistero che porterà poi all’illuminazione: la palingenesi di commuovente rinascita e speranza.

