Batteria da 10.000 mAh con presa USB-C da 18W in offerta a 29,99 euro spedita

Se volete una batteria d’emergenza di ultima generazione capace di funzionare con tutti i dispositivi, anche quelli con la nuova presa USB-C, allora date un’occhiata ad Anker PowerCore 10000 che, grazie ad un codice, si compra in offerta a soli 29,99 euro spedizione inclusa.

Uno dei punti di forza di questa batteria risiede appunto nella presenza di una presa USB-C che funziona sia per ricaricare la batteria di uno smartphone o un altro dispositivo di ultima generazione che fa uso di tale presa, sia in ingresso, per la ricarica ultra-veloce della batteria stessa.

E’ molto compatta ed eroga fino a 18W, ricaricando completamente la batteria in meno di 3 ore e ripristinando ad esempio fino a tre volte la batteria di un iPhone 11 in circa 2 ore. Ovviamente offre anche una presa USB classica per la ricarica di smartphone e tablet, iPhone e iPad compresi, con il rispettivo cavo.

Questa batteria viene venduta su Amazon per 40 euro insieme ad un cavo da USB-C a USB-C: con il codice 7OVMVAMO potete ottenere uno sconto del 25%, risparmiando cioè 10 euro e pagandola quindi 29,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.