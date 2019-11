iPhone 12 Pro previsti con 6GB di RAM, iPhone SE 2 in produzione da febbraio

Grazie alla ottimizzazione tra hardware e software Apple si può permettere una dotazione di memoria RAM sensibilmente inferiore ai concorrenti Android, in ogni caso si prevede che i prossimi iPhone 12 Pro in arrivo nel 2020 monteranno 6GB di RAM invece degli attuali 4GB.

L’incremento potrebbe essere necessario per alcune delle nuove funzionalità in arrivo, soprattutto nel campo della realtà aumentata e anche per poter gestire senza problemi video digitale, effetti fotografici ed altre operazioni complesse, comparti notevolmente potenziati anche in questa generazione. In ogni caso l’anticipazione non fornisce indizi sulle ragioni dell’incremento a 6GB di RAM per i prossimi iPhone 12 Pro.

Ricordiamo che i modelli attuali, sia iPhone 11 che i modelli iPhone 11 Pro e Max, montano tutti 4GB di RAM. Il sospetto che l’upgrade sia dovuto alle novità in arrivo in campo realtà aumentata, deriva dal fatto che nello stesso report di Barclays viene confermata la presenza di fotocamere per il rilevamento 3D sul retro dei modelli top di gamma, componente che invece non sembra sarà implementato su iPhone 12, erede dell’attuale iPhone 11 proposto a prezzo inferiore.

Sempre nei prossimi modelli top è previsto il supporto alle connessioni 5G anche le più veloci con tecnologia mmWave, una caratteristica che forse mancherà negli iPhone 12 base, seppur attesi anche questi con connettività 5G. Per l’erede di iPhone 11 si prevedono ancora 4GB di RAM come nel modello attuale.

Infine il report, segnalato da MacRumors, fornisce un ulteriore dettaglio sull’atteso iPhone SE 2 o iPhone 9, nuova versione dell’iPhone più economico che vedrà la luce nei primi mesi del 2020. Secondo indizi captati tra i costruttori asiatici questo terminale economico di Apple dovrebbe entrare in produzione nel mese di febbraio, lasciando così intendere un lancio possibile verso la primavera del prossimo anno.

