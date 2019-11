Dyson Airblade 9kJ, l’asciugamani super rapido taglia consumi e CO2

Il primo asciugamani Dyson Airblade è stato rilasciato nel 2006: l’ultima evoluzione di questa famiglia di prodotti è stata svelata a Milano questa settimana: si chiama Dyson Airblade 9kJ ed è presentato come l’asciugamani più veloce e più parco nei consumi di energia. Entrambi i primati valgono per quei dispositivi che sono dotati di filtro HEPA, come lo è l’ultimo gioiello Dyson.

Grazie alla presenza di questo filtro realizzato in fibra di vetro e tessuto, Dyson Airblade 9kJ cattura la stragrande maggioranza delle particelle presenti nell’aria del bagno, inclusi batteri e virus, per assicurare una asciugatura della mani completamente igienica.

Per arrivare alle caratteristiche e al design finali sono stati realizzati oltre 700 prototipi, un ciclo di sviluppo e progettazione durato oltre tre anni. Il risultato è il modello più silenzioso della gamma, in grado di offrire una asciugatura delle mani in solamente 10 secondi nella modalità Max a massima potenza.

Il dispositivo può essere configurato anche per operare in modalità Eco: in questo caso l’ottimizzazione del motore e del flusso dell’aria permettono di risparmiare fino all’87% di energia rispetto ad altri asciugamani ad aria. Non solo: il costruttore dichiara che rispetto all’impiego delle salviette di carta, nella maggior parte dei casi non riciclabili, l’installazione di Dyson Airblade 9kJ permette di abbattere dell’85% le emissioni di CO2.

Gli ingegneri Dyson hanno sviluppato e progettato ogni dettaglio, hardware e software, per ottenere il massimo. Il motore digitale Dyson V4 compie fino a 75mila giri al minuti per creare una lama d’aria che passa attraverso due fessure curve da 0,45mm a una velocità di 24km orari.

La curvatura è stata studiata per fare in modo che l’aria segua il profilo della mani, rimuovendo l’acqua più velocemente. Il nome Dyson Airblade 9kJ deriva dal fatto che impiega 9,1 kj di energia per ogni asciugatura, dato che si traduce in un costo di gestione annua di 19 euro in modalità Eco.

Le prestazioni da primato sono erogate con una emissione contenuta di rumore. Questo è stato possibile implementando silenziatori in schiuma a cellule aperte con dischi forati per ridurre il rumore del passaggio dell’aria attraverso il motore. L’intero flusso dell’aria attraverso la macchina è stato riprogettato per ridurre la rumorosità.

Dyson Airblade 9kJ è progettato per l'impiego in bagni pubblici, inclusi uffici, centri commerciali, ristoranti, parchi divertimento, scuole, ospedali, hotel e in generale negli spazi pubblici.