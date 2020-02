La batteria perfetta per il vostro nuovo iPhone o phablet Android vi aiutiamo a comprarla noi. È la Ravpower RP-PB078 un piccolo, aggettivo non casuale, accessorio che si affianca in maniera ideale ai dispositivi più recenti ai quali offre fino a tre volte l’autonomia, e che vi diamo la possibilità di comprare ad appena 20,99 euro, un costo molto interessante si si considera la capacità (10mila mAh), qualità costruttiva e le menzionate dimensioni.

Nonostante le celle da 10mila mAh, circa quattro volte la capacità di un iPhone X che ha celle da 2740 mAh o di un iPhone 8 Plus (2691 mAh) è spessa appena un centimetro e mezzo, lunga 14,5 centimetri e larga 7,2 centimetri. Di fatto è quindi più piccola di un iPhone 8 Plus. Il peso è di circa 280 grammi; un iPhone 8 pesa 150 grammi. Tutto questo significa che la potrete eventualmente anche tenere in tasca senza problemi di dimensioni e senza sfondare i pantaloni o la giacca.

La capacità, come accennato è di 10mila mAh. Anche al netto delle classiche inefficienze delle batterie esterne, potrete contare su una riserva molto ampia di energia. La batteria ricarica tranquillamente tre volte un iPhone 8 o un iPhone X. È anche in grado di ricaricare almeno una volta i più moderni tablet.

Da segnalare che questa batteria ha due porte, una USB tradizionale e una porta Type-C. È quindi in grado di ricaricare anche alcuni dispositivi con questo tipo di ingresso. Non è PowerDelivery, quindi non fornisce la massima energia possibile per un iPhone X, iPhone 8, ma comunque essere compatibile con la tecnologia Ravpower iSmart, arriva fino a 2 Ah, che è il doppio della velocità del caricabatterie che trovate nella confezione dei telefoni.

Una seconda peculiarità è la capacità di ricaricarsi usando in maniera combinata la porta Type-C e la porta MicroUSB. Con questo metodo potrete ricarica i 10mila mAh in solo 4 ore, invece che 7/8 ore di una batteria tradizionale. Nella confezione trovate anche un adattatore MicroUSB su Type-C così che potrete sfruttare questa peculiarità senza comprare un cavo Type-C, ma usando un altro cavo MicroUSB.

Il costo di questa batteria sarebbe di 30 euro, ma usando il codice G5WY5QWH la pagate 20,99 euro.