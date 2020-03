Gli utenti Iliad sono 5,3 milioni, la crescita continua e accelera

Che i clienti iliad avessero superato quota 5 milioni era noto fin da febbraio, ora però arrivano i dati ufficiali che confermano che la crescita del quarto operatore mobile nazionale non solo prosegue ma accelera, raggiungendo un totale di 5,3 milioni di utenti iliad Italia a fine 2019.

La progressione è impressionante perché questo traguardo è stato raggiunto in solamente 18 mesi dal lancio nel nostro Paese. I numeri che riguardano lo scorso anno confermano accelerazione e crescita: nel secondo trimestre 2019 i nuovi utenti sono stati 530.000, aumentati a 700.000 nel terzo trimestre, fino ad arrivare a 740.000 nuovi utenti nell’ultimo trimestre. Nel corso del 2019 il totale dei nuovi utenti è stato di 2,4 milioni.

Il comunicato ufficiale attribuisce la crescita degli utenti iliad alle condizioni chiare, trasparenza di costi e clausole e anche al rapporto di fiducia che si viene a creare tra il nuovo operatore e i suoi utenti. Questo è sottolineato anche nelle dichiarazioni di Benedetto Levi, amministratore delegato dell’operatore «La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza». Secondo una ricerca di mercato Doxa il 97% delle persone che già usano iliad raccomanderebbe il nuovo operatore a parenti e amici.

Sempre lo scorso anno il fatturato di iliad Italia è stato di 427 milioni di euro, più che triplicato rispetto al 2018. Nel 2019 sono stati investiti 369 milioni di euro, per lo più destinati allo sviluppo della rete mobile, che procede a ritmo sostenuto in tutta Italia. iliad chiude il 2019 con 4.000 siti radio installati e oltre 2.000 siti radio attivi.

Prima dell’emergenza coronavirus l’obiettivo era di 6.000 siti attivi entro la fine di quest’anno, ora l’operatore ha rivisto l’obiettivo riducendolo a 5.000 siti attivi entro fine 2020. Confermato invece l’obiettivo di 10.000-12.000 siti installati entro la fine del 2024. Il gruppo Iliad registra un fatturato in crescita del 9% a 5,33 miliardi di euro, con un utile netto in forte crescita rispetto al 2018 con 1,73 miliardi di euro, anche grazie alla plusvalenza dovuta alla cessione a Cellnex delle torri in Francia e in Italia.

Al momento l’obiettivo è quello di assicurare un servizio di qualità e connessioni stabili e veloci per permettere agli utenti di lavorare e comunicare, come dichiara Benedetto Levi «In questo particolare momento per il Paese, iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze». Anche iliad partecipa all’iniziativa Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, offrendo gratis 10GB di traffico dati agli abonati del piano iliad voce: ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo.

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

