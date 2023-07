Beats svela Fit Pro edizione speciale Fragment Design

Beats by Dr. Dre, celebre marchio di cuffie ormai di proprietà Apple, ha svelato una versione speciale dei suoi auricolari Beats Fit Pro (qui la nostra recensione), realizzata in collaborazione con la giapponese Fragment Design.

Questa nuova edizione, disponibile sia in nero che in bianco, rappresenta una fusione tra lo stile distintivo di Beats e la creatività di Fragment Design. Non è la prima volta che Beats collabora con Fragment Design.

Ad ogni modo, a partire dal 7 luglio 2023, sarà possibile acquistare questa speciale versione degli auricolari sullo store online di Apple, e in alcuni rivenditori selezionati. Hiroshi Fujiwara di Fragment Design ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a questa terza collaborazione con Beats:

Sono estremamente emozionato nel dar vita a questa nuova creazione. Questo design classico rappresenta una raffinata reinterpretazione di un prodotto già dinamico di per sé

L’edizione speciale si presenta in una palette di colori monocromatica, offrendo una versione in bianco puro con dettagli neri e una versione in nero inchiostro con dettagli bianchi. Entrambe saranno disponibili al prezzo consigliato di 199,99 dollari. Inoltre, Apple ha recentemente rilasciato una campagna pubblicitaria in bianco e nero, con il tennista statunitense Frances Tiafoe come protagonista, per accompagnare il lancio di questi auricolari.

Beats Fit Pro edizione speciale Fragment Design segue il recente aggiornamento della serie Beats Fit Pro in nuove colorazioni avvenuto all’inizio di quest’anno. Il prezzo di listino in Italia delle colorazioni tradizionali è di 249,95 euro, anche se spesso su Amazon si trovano a prezzo scontato.

L’annuncio di martedì anticipa anche l’arrivo delle tanto attese Beats Studio Pro, oggetto di molte voci e speculazioni. Le Beats Studio Pro supporteranno la funzione “Dov’è” di Apple; offriranno un’esperienza audio spaziale e saranno dotate di microfoni migliorati per catturare la voce in telefonate e videochiamate. Si prevede che verranno fornite con una nuova custodia e presenteranno profili audio ottimizzati chiamati Beat Signature Entertainment e Conversation.

Rumor precedenti avevano suggerito che le nuove cuffie avrebbero incluso la cancellazione attiva del rumore e una modalità di trasparenza simile agli AirPods Pro. Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Hurley, una fonte ritenuta attendibile, sembra che la modalità di trasparenza non sarà presente.

Altro da Beats

Ricordiamo che Beats ha rilasciato di recente gli auricolari Beats Studio Buds+, presentati il 17 maggio e disponibili dal 16 giugno scorso. Il design in linea generale resta lo stesso della versione base, ma questa edizione Plus è disponibile anche nella preannunciata versione trasparente simile agli auricolari Nothing Ear (2), oltre che in Nero e Oro oppure in Bianco Avorio. Tutti i dettagli a questo indirizzo.