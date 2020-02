Belkin Boost Up, il pad di ricarica wireless con funzione stand in sconto per poche ore

Il tappetino Boost Up da 10 W di Belkin è in offerta del giorno su Amazon. Al prezzo di soli 35,49 euro spedizione inclusa questa soluzione offre la ricarica senza fili con gli iPhone di ultime generazioni e con gli altri smartphone compatibili con lo standard Qi.

L’accessorio, in offerta del giorno nella variante di colore nero ma scontato a 32,99 euro anche in quella di colore bianco, è particolare rispetto ad altre soluzioni simili per le tre diverse modalità di funzionamento.

Oltre a poter essere poggiato su una superficie piana per funzionare come tradizionale tappetino di ricarica a induzione si può decidere di sollevare la bobina inclinando l’apposito supporto.

La particolare conformazione di quest’ultimo consente di poggiare il dorso dello smartphone sulla superficie di ricarica mantenendo il telefono inclinato in verticale, quindi per poter leggere comodamente le notifiche a schermo bloccato, ma anche in orizzontale, sfruttando così la comodità della ricarica wireless durante la visione di un filmato.

Come altri di questo tipo è chiaramente un caricatore costruito per funzionare adeguando la potenza di ricarica in base allo smartphone utilizzato e senza mai esagerare con la potenza: la schermatura e le resistenze integrate nel caricabatteria wireless riducono le interferenze, garantendo che la durata della batteria e le funzioni più importanti dello smartphone, quali il segnale di rete, il touchscreen, e le connessioni Wi-Fi, Bluetooth ed LTE non siano interrotte.

Una luce LED morbida indica quando il telefono è allineato correttamente con il tappetino ed è in ricarica. La luce è progettata per non alterare l’atmosfera o interferire con il ritmo sonno-veglia dell’utente. Quando la luce è bianca, il dispositivo si sta ricaricando in modo ottimale.

Una diversa luce LED comunica la presenza di oggetti estranei, quali chiavi o monete, sul caricabatteria wireless che potrebbero influenzare la ricarica. Il rilevamento di oggetti estranei aiuta a prevenire che il caricabatteria possa erogare alimentazione o trasmettere calore, danneggiando lo smartphone e altri oggetti sensibili al calore.

Tenendo presente che il posizionamento di supporti magnetici, custodie in metallo o altri oggetti tra lo smartphone e il caricabatteria potrebbe ridurre le prestazioni o danneggiare le strisce magnetiche o i chip RFID come quelli integrati in alcuni badge di sicurezza, carte di credito e passaporti (ed è bene quindi rimuoverli prima di effettuare la ricarica), Belkin Boost Up eroga 10 W ed è progettato per funzionare con la maggior parte delle custodie in plastica con spessore fino a 3 mm: misura 5,7 x 12,7 x 17,8 centimetri e pesa poco meno di 400 grammi.

Se volete approfondire il discorso potete dare uno sguardo alla nostra recensione. Normalmente costa 45 euro ma come dicevamo è al momento scontato su Amazon fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 26 febbraio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. La versione di colore nero costa 35,49 euro (-21%) mentre quella di colore bianco si compra per 32,99 euro (-27%).