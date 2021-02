BenQ X1300i, videoproiettore gaming 4RGB LED per giocare su grandi schermi

BenQ lancia il nuovo proiettore gaming X1300i, il primo modello del produttore con tecnologia GameMaestro integrata.

X1300i, con tecnologia 4RGB led, offre a detta del produttore il più basso input lag del settore arrivando a garantire un tempo di risposta di [email protected] in risoluzione FullHD. La tecnologia GameMaestro offre tre modalità d’immagine preimpostate per le seguenti categorie di gioco: FPS (First Shooting Game), SPG (Sports Game) and RPG (Role-Playing Game).

Dotato della tecnologia CinematicColor e di 2 altoparlanti treVolo da 5W, il BenQ X1300i è anche certificato Google con Android TV per sessioni di gioco prolungate e binge-watching.

L’X1300i (qui i dettagli) è il primo videoproiettore gaming a dotarsi della tecnologia 4RGB LED. Rispetto ad altre tecnologie per proiettori LED, la sorgente luminosa a 4 LED di BenQ promette una maggiore efficienza ottica. Incorporando un LED blu aggiuntivo, la sorgente luminosa RGBB migliora l’efficienza ottica per una riproduzione dei colori più duratura con maggiore vivacità, garantendo luminosità fino a 3.000 ANSI Lumens.

L’ampio gamut CinematicColor con copertura del 98% dello standard Rec. 709 e un contrasto ultra-nitido di 500.000:1 con algoritmi Dynamic Black, l’HDR ottimizzato con supporto HDR10 / HLG fanno di questo dispositivo l’ultima frontiera in termini di prestazioni visive dedicate all’intrattenimento domestico.

Oltre alle modalità di gioco, la capacità immersiva dell’X1300i è esaltata dai due altoparlanti stereo da 5W. L’audio è potenziato dalla tecnologia Bongiovi DPS (Digital Power Station), promettendo “dettagli acustici eccellenti per profondità, chiarezza, definizione e presenza”.

Integrando l’Android TV certificata Google che consente l’accesso alle piattaforme multimediali più diffuse, il BenQ X1300i può essere sfruttato per giochi, film, spettacoli, animazione, sport e mirror casting multipiattaforma.

Con un design dinamico, zoom 1.2x, keystone 2D e connettività AV avanzata, il BenQ X1300i si inserisce in qualsiasi spazio di intrattenimento domestico. Il produttore riferisce che la sorgente luminosa 4 LED è in grado di assicura reoltre 30.000 ore senza problemi e con costi contenuti per la sostituzione della lampada.

Il BenQ X1300i sarà disponibile in Italia a partire da marzo 2021. Il prezzo di listino è di 1.299€ IVA compresa.