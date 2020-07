Agli sviluppatori la seconda beta di iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta di iOS 14 e iPadOS 14. La nuova beta arriva a due settimane dalla prima beta, presentata in occasione dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC 2020).

iOS 14, introduce l’aggiornamento più importante di sempre per la Home Screen con widget dal nuovo design e l’App Library, un nuovo modo per accedere all’App Store con App Clips, importanti novità per Messaggi, funzioni privacy ottimizzate per trasparenza e controllo superiori e tante altre novità.

iPadOS 14 offre nuovinNuovi layout di app ad hoc per iPad, interazioni semplificate grazie a una grafica più intuitiva per Siri, la funzione Cerca e le chiamate, poi nuove ed evolute funzioni per scrivere a mano con Apple Pencil e tanto altro ancora.

L’anteprima per gli sviluppatori di iOS 14 e iPadOS 14 è disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program su developer.apple.comi; la beta pubblica sarà disponibile a breve per gli utenti iOS e iPadOS su beta.apple.com.

Le nuovi funzioni software saranno disponibili questo autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e modelli successivi, e per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi.

Apple ha rilasciato (sempre ai soli sviluppatori) la seconda beta di watchOS 7 e tvOS 14. Tre le novità di watchOS 7: nuovi strumenti di personalizzazione e nuove funzioni per la salute e il fitness..

Per sapere tutto di iOS 14 partite da questa pagina. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.