Apple ha condiviso il primo trailer di “Tehran”

Apple ha condiviso il primo trailer del thriller di spionaggio “Teheran”, che farà il suo debutto su Apple TV+ il 25 settembre 2020. Subito saranno rilasciati tre episodi e i successivi cinque saranno resi disponibili nelle settimane seguenti per gli abbonati ad Apple TV+.

Sta per arrivare, dunque, sulla piattaforma di tv in streaming di Apple, la serie tv che racconta la storia di un’agente israeliano del Mossad, sotto copertura in una pericolosa missione a Teheran che mette in pericolo la sua vita e quella delle persone che la circondano.

Negli otto episodi di “Teheran”, la protagonista – l’attrice israeliana Niv Sultan – accompagnata dal cast composto da Shaun Toub, Shervin Alenabi, Liraz Charhi e Menashe Noy, vestirà i panni di Tamar Rabinyan, hacker e agente informatico del Mossad che intraprende la sua prima missione nella capitale dell’Iran.

L’agente è incaricata di disabilitare un reattore nucleare italiano, in una operazione che ha conseguenze non solo per il Medio Oriente, ma anche per il resto del mondo. La sua storia, dopo un fallimento, avrà una parentesi romantica e lascerà spazio a riflessioni sulla patria e sull’impegno per la democrazia.

Teheran, come riportato dalla pubblicazione specializzata in show business Deadline, è prodotto da Donna Productions e Shula Spiegel Productions, in associazione con Paper Plane Production, con la partecipazione di Cineflix Rights e Cosmote TV, e distribuito da Cineflix Rights.

