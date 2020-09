Disney sceglie il giorno di lancio di Mulan per chi non vuole pagare il biglietto

Domani è il grande giorno di Mulan, che debutterà in streaming su Disney+ per gli abbonati che decideranno di pagare 21,99 euro per vederlo. Una cifra che si va ad aggiungere all’abbonamento alla piattaforma. L’azienda lo ha chiamato Accesso VIP, una sorta di potenziamento dell’account che consente di «guardare Mulan prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+ o altrove». Però all’annuncio si era parlato anche di un accesso al film anche ai soli abbonati, senza quindi acquistare alcun “biglietto d’ingresso”. La data per il debutto è stata decisa poche ore fa.

Disney+ – si legge sulle FAQ del servizio – offre Accesso VIP a Mulan a 21,99 euro su disneyplus.com e con l’app Disney+ disponibile su piattaforme selezionate tra cui Apple e Google. L’offerta sarà disponibile fino al 2 novembre 2020. Una volta ottenuto l’Accesso VIP a Mulan sarà possibile guardarlo tutte le volte che lo si desidera e su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+. L’accesso a Mulan resterà disponibile per la durata dell’abbonamento a Disney+.

Come confermato dalla pagina dedicata al film, aggiornata nelle scorse ore, «Dal 4 dicembre 2020, Mulan sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ senza costi aggiuntivi». Quindi chi non ha fretta di guardarlo o semplicemente non vuole acquistare l’accesso anticipato, dovrà attendere tre mesi a partire da domani. Anche perché molti si sono lamentati del prezzo di ingresso, di molto superiore a quello della gran parte dei cinema nostrani, che va misurato anche con la qualità della visione. Per la maggior parte delle persone significa niente maxi-schermo e impianto audio Dolby. Insomma, vederlo da casa sarà pure comodo, ma 22 euro potrebbero non giustificare l’accesso anticipato, anche se si tratta di un film la cui storia, quella del cartone animato, ha fatto parte dell’infanzia di molti di noi.

Sarà interessante comunque vedere quanto successo riscuoterà questa nuova modalità di distribuzione dei film, condizionata dalla pandemia di coronavirus che costringe i cinema a restare chiusi soprattutto negli Stati Uniti, uno dei mercati più fruttiferi in questo settore, e dove l’emergenza è ancora in corso. Per Disney si tratta di un salto nel buio: una prova che potrebbe andare bene oppure male. Perché i costi di produzione del film ci sono stati e i 21,99 euro per vederlo a partire da domani vanno a finanziare proprio il recupero di queste spese, stipendi compresi.

