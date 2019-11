Black Friday: Amazon Echo scontato di 20 euro e in regalo due lampadine Smart Philips Hue

Su Amazon continuano a piovere offerte nel contesto del Black Friday. Dopo quelle sulle lampadine smart Philips scontate e con in regalo un Echo Dot, c’è anche l’offerta inversa: il più potente speaker smart Amazon Echo in sconto a 79,99 euro e con due lampadine Philips smart (valore 35 euro) in regalo.

Di Amazon Echo, un altoparlante smart che è migliorato tantissimo sotto il profilo audio con due lampadine incluse nel prezzo, abbiamo scritto approfonditamente con una recensione che vi invitiamo a leggere.

Amazon Echo, pur restano compatto e leggero, capace di stare su qualunque scaffale, oltre a fare tutto quel che fa un Echo Dot, aggiunge qualità e presenza audio. In più ha microfoni estremamente sensibili, in grado di captare il comando vocale Alexa anche quando l’utente si trova dall’altra parte della stanza, con musica in riproduzione a volumi sostenuti, senza dover gridare “Alexa” per farsi sentire.

Costerebbe 100 euro, ma Amazon lo presenta a 79,99 (20 euro in più del prezzo non scontato di Echo Dot) e in più vi regala le due lampadine LED Philips Hue White che costerebbero 34,99 euro. Le lampadine sono nella nuovissima versione con Bluetooth e potete collegarne fino a 10 senza la necessità del gateway Hue: in questa pagina vi mostriamo come è facile configurarle direttamente con Alexa senza alcun smartphone.

Se invece le lampadine non vi interessano, il solo Amazon Echo costa 64,99 euro