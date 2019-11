Black Friday Week: lampade Philips Hue in super sconto e in regalo c’è anche un Echo Dot

Dovreste sapere che per il Black Friday Echo Dot, assieme a molti altri prodotti è in sconto. Ma forse non sapete che lo potete avere anche in regalo. Vi basta comprare delle lampade LED smart Philips in super sconto e il gioco è fatto. Sì: abbiamo detto che vi basta comprare in sconto delle lampade smart Philips per avere Echo Dot in regalo… Quindi c’è un doppio vantaggio. Vediamo qualche esempio

Due lampadine LED Philips Hue White + Echo Dot a 34,99 € (invece che 89,94 €)

In questo caso parliamo di due lampadine a luce bianca. Le potete mettere ovunque ed Echo Dot le controllerà con la voce. Non è richiesto un Hub perché sono compatibili con Bluetooth e Zigbee. Click qui per comprare

Due lampadine LED Philips Hue White a 32,99 € ed Echo Flex in regalo

In questo caso in regalo non avete un Echo Dot, ma un Echo Flex, una versione economica e non pensata per la musica di Echo Dot. Funziona allo stesso modo di Echo Dot, ma è più piccolo e si infila in una spina occupando poco spazio e non ingombrando con i cavi. Ne abbiamo parlato qui. Le lampadine sono le stesse che indichiamo qui sopra. Click qui per comprare

Due lampadine LED Philips Hue White + Echo Dot a 69,99 € (invece che 118,14 €)

In questo caso parliamo di due lampadine a luce bianca e colorata. Stesso funzionamento di quelle che richiamo sopra: Echo Dot le gestisce con la voce e senza Hub. Facile regolazione, luce calda o fredda, luce per il relax o la concentrazione, 16 milioni di colori, luce per giochi. Le sole lampade costerebbero 100 euro.. Click qui per comprare

Come accenniamo poco sopra, non è necessario avere un Hub per queste gestire queste lampadine. La loro configurazione avviene in maniera molto semplice. Ne abbiamo parlato qui.