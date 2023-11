Black Friday Netatmo offerte fino al 50% su termostati, valvole, stazioni meteo, videocamere e sensori di sicurezza

Anche per il Black Friday 2023 sono eccezionali le offerte dell’azienda di domotica che fa parte del gruppo Legrand-Bticino: su Amazon troviamo interessanti sconti su gran parte produzione che arrivano fino al 50% del prezzo di listino.

Netatmo è ben nota per i suoi accessori per la casa: dalle telecamere di sorveglianza, ai modulo per le informazioni sul meteo. Ed ancora produce, valvole intelligenti per termosifoni, anemometri, pluviometri, sensori per i dati sulla qualità dell’aria. La redazione di Macitynet ha dedicato ampio spazio al brand, con recensioni approfondite sulle varie periferiche. A questo indirizzo, ad esempio, la recensione sulla stazione meteo, qui invece sulla telecamera di sicurezza, che riconosce perfino i volti delle persone, così da non lanciare falsi allarmi.

Torna in offerta anche il termostato disegnato da Stark, compatible con le valvole termostatiche Netatmo dal design minimale e dalle ottima capacità di analizzare la temperatura ambientale per lavorare al meglio e fervi risparmiare sul riscaldamento di ogni stanza.

Peraltro, c’è da ricordare, che i prodotti Netatmo per la casa nascono per essere compatibili principalmenente con il sistema HomeKit, così da essere integrati alla perfezione nella piattaforma di Cupertino dedicata alla smart Home, ed essere controllabili tramite l’app Casa pre installata sui dispositivi iOS. Ancora, risultano abilitati a ricevere i comandi vocali Alexa e Assistente Google.

Infine le telecamere da interno e da esterno che sono compatibili con i sistemi di citofonia BTicino 300x e 100x e Homekit Secure Video e che possiedono sistemi di riconoscimento persone che non dipendono da abbonamenti o contratti.

Netatmo Termostato Wifi Intelligente – Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App – Per caldaia individuale, NTH01-AMZ

In offerta a 104,99 – invece di 159,99

sconto 34% – fino a 27 nov 23

Netatmo Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Controllo remoto, Risparmio energetico, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato

In offerta a 54,99 – invece di 75,9

sconto 28% – fino a 27 nov 23

Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ

In offerta a 149,99 – invece di 179,99

sconto 17% – fino a 27 nov 23

Netatmo Telecamera Wifi Interno con Supporto a Parete, 1080P, Videocamera di Sorveglianza, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Compatibile con Alexa, Google, Apple, NSC-AMZ

In offerta a 119,99 – invece di 179,99

sconto 33% – fino a 27 nov 23

Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ

In offerta a 179,99 – invece di 259,99

sconto 31% – fino a 27 nov 23

Netatmo Telecamera WIFI Esterna Intelligente con Sirena da 105 dB, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di persone/animali/veicoli, Visione Notturna, senza Abbonamenti, NOC-S-AMZ

In offerta a 189,99 – invece di 299,99

sconto 37% – fino a 27 nov 23

netatmo Videocamera Esterna di Sorveglianza Intelligente Sirena da 105dB, Wi-Fi, illuminazione integrata, rilevamento dei movimenti, visione notturna, senza abbonamento, bianca, NOC-S-W-IT

In offerta a 189,99 – invece di 313,99

sconto 39% – fino a 27 nov 23

Netatmo Videocamere WIFI Esterne, Luce Integrata, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Confezione a 2, NBU-2-NOC-AMZ, Nero

In offerta a 358,99 – invece di 516,34

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Netatmo 1 Sensori Intelligenti per Porte e finestre, Multicolore, Talla Única

In offerta a 101,52 – invece di 123,57

sconto 18% – fino a 18 nov 23

Netatmo Sensori Intelligenti per Porte e Finestre Netatmo, wireless, monopezzo, confezione da 3, rilevamento di vibrazione, DTG-IT

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Netatmo – Rilevatore Di Monossido Di Carbonio Intelligente, Wi-Fi, Autonomia Di 10 Anni, Allarme Da 85 Db, Certificazioni En 50291 E Nf, Nco-It, Udibile, Bianco, 10 x 2.3 x 10 cm, 390 grammi

In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell’aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ

In offerta a 59,99 – invece di 124,89

sconto 52% – fino a 27 nov 23

Netatmo Nim01-Ww – Modulo Interno Intelligente Aggiuntivo Per La Stazione Meteo Netatmo, 4.57 x 4.57 x 15.24 cm, 50 grammi

In offerta a 54,99 – invece di 67,99

sconto 19% – fino a 27 nov 23

Netatmo NWA01-WW Wind Gauge – Anemometro Intelligente per Stazione Meteo Netatmo

In offerta a 74,99 – invece di 95,77

sconto 22% – fino a 27 nov 23

