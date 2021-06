Blackview TAB 10, il tablet da 10 pollici con spessore da record in offerta a 124 euro

Blackview, brand che non ha ormai bisogno di presentazioni quando si tratta di smartphone e tablet, soprattutto in ambito rugged, presenta Blackview TAB 10, un tablet con schermo d 10 pollici, che attrae per il suo rapporto qualità prezzo, oltre che per il design davvero interessante. Si acquista al momento a questo indirizzo in super offerta a circa 124 euro.

Il tablet in questione monta al suo interno una CPU MTK8768, ed è basato sull’ultimo Android 11. Si tratta di un dispositivo in grado di telefonare, con supporto a due Nano SIM, anche se all’occorrenza se ne può sacrificare una per accogliere una micro SD.

Tra i punti di forza del terminale anche la batteria, da ben 7480 mAh, che assicureranno certamente un’autonomia non da poco. In totale, l’autonomia in navigazione è do 7,5 ore, mentre offre fino a 30 ore di ascolto musicale, 6 ore di riproduzione video, e 5 ore e mezza di gioco. Ancora, fino a 25 ore di autonomia in chiamata e 600 ore in stand by. A supporto della CPU, per incrementare la velocità del dispositivo anche una memoria RAM da 4GB, mentre la ROM è da 64GB.

Come già anticipato, il terminale supporta le Sim, e in particolare le reti GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8), le reti 3G WCDMA:B1/B8 e quelle LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20//B40.

Passando, invece, al display, che certamente è uno dei motivi per cui scegliere il terminale, il device propone uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione 1200 x 1920 pixel. Lato multimediale, Blackview TAB 10 offre una fotocamera posteriore da 13.0 megapixel e una anteriore da 8.0 MP.

Tra i punti di forza anche il suo design. Se esteticamente appare come un tradizionale tablet, quello che stupisce è lo spessore, davvero limitato a 8,8 millimetri.

Al momento Blackview TAB 10 si acquista in offerta speciale a circa 124 euro, cliccando direttamente su questo indirizzo, disponibile nella colorazione grigio scuro, silver e gold.