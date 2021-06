Razer Hammerhead True Wireless X, nati per dare nell’occhio

Razer annuncia i nuovi auricolari ad alte prestazioni Hammerhead True Wireless X, progettati per dare nell’occhio con controlli touch LED verdi per un tocco di stile e luminosità. Ottimizzati per i videogiocatori, con un Gaming Mode a bassa latenza di 60ms, assicurano un suono ricco e coinvolgente grazie ai driver da 13 mm calibrati su misura.

Gli Hammerhead True Wireless X sono auricolari versatili per il gioco e l’intrattenimento mobile. Compatibili con Google Fast Pair per Android e utilizzando Bluetooth 5.2 con Auto-Pairing, gli Hammerhead True Wireless X offrono una connessione rapida, comoda e affidabile, ideale per l’uso con smartphone, tablet, computer portatili e console.

I controlli touch LED retroilluminati personalizzabili su ogni auricolare forniscono accesso rapido alle funzionalità più usate, come la gestione delle chiamate, il controllo del volume o l’attivazione del Gaming Mode. La nuova Razer Audio App, lanciata insieme agli Hammerhead True Wireless X, permette agli utenti di configurare il panorama sonoro, personalizzare gli effetti e la luminosità e rimappare i gesti touch a seconda delle loro preferenze.

Con fino a 24 ore di utilizzo in caso di illuminazione attivata (fino a 28 ore se disabilitata), Hammerhead True Wireless X offrono una batteria in grado di assicurare un giorno intero di gioco e intrattenimento, l’ideale per mobile gamer in cerca di bassa latenza e suono cristallino.

Il costruttore dichiara che Hammerhead True Wireless X offrono un suono ricco, coinvolgente e a bassa latenza, ideale per il gaming, in un design elegante che non passa inosservato. Sul sito del costruttore sono già disponibili al prezzo di 89,99 euro: alcuni auricolari e diversi altri dispositivi e accessori Razer sono disponibili anche a partire da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Razer sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli dedicati agli accessori audio si parte da qui.