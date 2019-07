Come bloccare Apple Watch smarrito da iPhone, Mac o PC

Una semplice guida, piuttosto utile, per bloccare Apple Watch smarrito, in modo da eliminare qualsiasi accesso indesiderato ai dati contenuti nell’orologio, bloccando anche la possibilità di utilizzarlo, e di utilizzare servizi connessi, come Apple Pay.

Bastano pochi click da iPhone, ma l’operazione di blocco è possibile anche da un qualsiasi PC o Mac in remoto.

Blocco da iPhone

Per attivare il blocco Apple Watch, dopo averlo smarrito, è sufficiente aprire l’applicazione dedicata all’indossabile, installata nativamente su iOS. Da qui, è sufficiente dirigersi nella sezione Apple Watch e cliccare sul proprio dispositivo. Infine, da qui, è necessario scegliere l’opzione in rosso “Segnala come smarrito”. Da questo momento in poi, non sarà possibile utilizzare l’orologio, che potrà essere ripristinato, ma solo dopo aver inserito le proprie credenziali, quindi Apple ID e password.

E’ bene tenere in considerazione, però, che dopo aver selezionato Apple Watch come smarrito, non sarà possibile annullare l’operazione e segnare l’orologio come “ritrovato”. L’Apple Watch segnalato come smarrito, potrà essere soltanto ripristinato come nuovo orologio, solo dopo aver immesso nome e password collegati al proprio Apple ID.

Blocco da remoto

E’ possibile bloccare un Apple Watch smarrito anche da PC/Mac. Per farlo è sufficiente aprire un qualsiasi web browser e recarsi su icloud.com. Da qui, si dovrà effettuare l’accesso al proprio account, immettendo Apple ID e Password.

Successivamente in questa schermata si dovrà semplicemente cliccare su Impostazioni e accedere alla sezione Miei Dispositivi, scegliere l’Apple Watch desiderato e segnalarlo come smarrito, così da bloccarlo in modo simile a quanto avviene con il blocco in remoto di iPhone/iPad smarriti.

