Borsa fotografica Zecti in tessuto anti-pioggia scontata a soli 19,99 euro

Se volete riporre la vostra reflex per proteggerla durante il trasporto, la borsa fotografica di Zecti è al momento in promozione con un codice a soli 19,99 euro. Si tratta di una borsa con tracolla regolabile capace di accogliere una DSLR con obiettivo zoom. Nello specifico il vano interno misura 10,5 x 11,5 centimetri sul fondo mentre l’apertura è di 14 x 16 centimetri e l’altezza è di 24 centimetri perciò è in grado di ospitare il corpo macchina con obiettivo agganciato.

Su un lato presenta una seconda tasca che può accogliere un flash esterno, oppure una borraccia o un piccolo ombrello richiudibile mentre dall’altro lato c’è una seconda tasca con zip al cui interno è possibile riporre uno smartphone, il caricabatterie oppure gli accessori come batterie di ricambio, schede di memoria e cavetteria. Un taschino simile è presente anche sulla parte frontale, per riporre magari gli oggetti più piccoli da separare al resto.

Il tessuto è idrorepellente e la cerniera, così come i divisori, sono imbottiti e di tipo anti-strappo. Si tratta di una borsa che si porta a tracolla, sempre appesa in spalla, che rende molto agevole l’accesso al suo contenuto. Presenta anche una maniglia per facilitarne gli spostamenti e un’aletta imbottita per alleggerire il carico sulla spalla. Gli interni sono realizzati in materiali anti-statico in modo da ridurre al minimo l’accumulo della polvere che potrebbe rovinare l’attrezzatura.

E’ compatibile con le fotocamere di tantissimi brand come Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Matsushita, Leica, Hasselblad, Pentax, Ricoh, Olympus, Samsung e Sigma. Per farsi un’idea della capacità consigliamo di misurare gli ingombri della fotocamera agganciandovi l’obiettivo con cui intendete trasportarla e confrontare con le misure citate in apertura che, lo ripetiamo, sono di 14 x 16 x 24 centimetri.

Il costo di questa borsa è di 27 euro ma se al momento dell’ordine inserite il codice HGMBHE3Q nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto per pagarla soltanto 19,99 euro.