Bose QuietComfort Earbuds si preparano per sfidare AirPods Pro

I contendenti al trono degli auricolari wireless più venduti non si contano più ma Apple, che da anni detiene il podio, potrebbe presto venire sfidata anche da un marchio storico dell’audio con l’arrivo dei nuovi Bose QuietComfort Earbuds.

L’esistenza di questo modello, inclusi dettagli su funzioni, caratteristiche e design, è anticipato da un filmato che è apparso solo per pochi minuti online per poi essere subito rimosso. La pubblicazione sembra sia avvenuta anzitempo ad opera di Harvey Norman, un rivenditore di elettronica australiano. Come sempre avviene in questi casi, nonostante l’apparizione fugace, in rete sono subito circolate le anticipazioni e anche copie del video, come quella che riportiamo più in basso in questo articolo.

Il design corrisponde ai Bose Noise Cancelling Earbuds 700 annunciati lo scorso anno ma mai lanciati sul mercato, così si ritiene che si tratta dello stesso modello ma ora perfezionato e in arrivo con un nuovo nome, come segnala Cnet. I materiali di marketing precedenti indicavano «Cancellazione del rumore davvero sorprendente» e funzionalità su misura per lo stile di vita mobile, inclusi controlli touch, supporto per i principali assistenti vocali e custodia di ricarica portatile.

Chi è riuscito a visualizzare il filmato dei nuovi Bose QuietComfort Earbuds aggiunge che vengono descritti come dotati della cancellazione del rumore «Più efficace al mondo» grazie a «Innovazioni acustiche rivoluzionarie» in grado di offrire «Audio nitido e chiaro e bassi profondi e ricchi». Sempre nel filmato ci sono riferimenti all’implementazione di un set di microfoni personalizzato, con sei ore di autonomia, oltre che la resistenza a sudore e agenti atmosferici.

Tutte caratteristiche e funzioni che indicano Bose QuietComfort Earbuds come auricolari di fascia alta, potenziali concorrenti di AirPods Pro. Stesso discorso per il prezzo atteso, stimato in circa 250 dollari, stesso prezzo al quale sono proposti gli AirPods Pro in USA. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bose sono disponibili da qui.

