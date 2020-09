Apple al contrattacco: Epic è una sfruttatrice e non un moderno Robind Hood

Mentre Apple ed Epic Games si preparano all’udienza preliminare in cui la Corte deciderà sul ritorno, o meno, in App Store di Fortnite, Apple passa al contrattacco, e porterà Epic in tribunale per chiedere un risarcimento danni per violazione del contratto.

In una dichiarazione odierna in aula, Apple afferma che la causa di Epic non è “altro che un disaccordo di base sul denaro”, evidenziando le entrate che Epic Games ha guadagnato attraverso l’app Fortnite per iOS e gli strumenti di sviluppo di Apple.

Sebbene Epic si dipinga come un moderno Robin Hood aziendale, in realtà è un’impresa multimiliardaria che semplicemente non vuole pagare nulla per l’enorme valore che le deriva dall’App Store. Le richieste di Epic di un trattamento speciale e le grida di “ritorsione” non possono essere conciliate con la sua flagrante violazione del contratto e delle sue pratiche commerciali, poiché raccoglie miliardi prendendo commissioni sulle vendite degli sviluppatori di giochi e addebitando ai consumatori fino a 99,99 dollari per pacchetti di “V -Bucks.

Per anni Epic ha sfruttato tutto ciò che l’App Store aveva da offrire. Si è avvalso degli strumenti, della tecnologia, del software, delle opportunità di marketing e della portata dei clienti che Apple ha fornito in modo da poter portare giochi come Infinity Blade e Fortnite ai clienti Apple in tutto il mondo. Ha apprezzato le enormi risorse che Apple riversa nel suo App Store per innovare costantemente e creare nuove opportunità per sviluppatori ed esperienze per i clienti, nonché per rivedere e approvare ogni app, mantenendo l’App Store sicuro e protetto per clienti e sviluppatori