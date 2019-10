Canon IVY REC, la fotocamera anti-tutto racchiusa in un moschettone

Di fotocamere e action camere pensate per acquisire foto e video all’aperto, capaci di resistere all’acqua e agli urti, ne esistono un’infinità, ma nessuna è come Canon IVY REC, che fa del suo punto di forza il design davvero particolare.

Ha la forma di una chiavetta USB un po’ cresciutella ed all’estremità ha un’apertura che nelle immagini pubblicitarie viene scherzosamente usata come un mirino ottico sebbene si tratti invece di un pratico moschettone.

Questa fotocamera infatti si può chiaramente infilare anche in tasca ma il vero punto di forza è proprio il sistema di aggancio che, combinato alla scocca esterna praticamente anti-tutto (è progettata per resistere ad urti, cadute fino a due metri di altezza e alle immersioni in acqua fino a una profondità di 2 metri per la durata di 30 minuti) permette di lasciarla penzolare dalla cintura o dalla cinghia di una borsa senza temere che si possa rompere, avendola così sempre a portata di mano.

Dal punto di vista prestazionale, Canon IVY REC è una mini-fotocamera capace di registrare video in Full HD a 1080p @60 fps e scattare fotografie da 13 MP, dati che poi vengono archiviati all’interno di una microSD da inserire nell’apposito alloggiamento.

Tutte le registrazioni possono poi essere scaricate ed elaborate dallo smartphone al quale la fotocamera si collega tramite Bluetooth. La gestione avviene tramite l’app Canon Mini Cam, presto disponibile gratuitamente sull’App Store e su Google Play ed utilizzabile su tutti i dispositivi che supportano almeno iOS 11, iPadOS o Android 5.1.

Canon IVY REC pesa solo 90 grammi e sarà disponibile a partire dal 18 novembre in quattro colori (rosa, verde, grigio e blu). Il prezzo non è stato ancora annunciato ma la società consente di registrarsi a questa pagina per poterla acquistare con uno sconto al momento del lancio.

Maggiori informazioni sui prodotti Canon in questa pagina del nostro sito.