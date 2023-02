Con Motorola Defy Link ogni iPhone e Android parla col satellite

La connettività satellitare sarà, probabilmente, caratteristica comune di molti smartphone futuri, mentre oggi è funzionalità limitata alla sola serie iPhone 14 di Apple: tuttavia, con un prezzo accessibile, Motorola Defy Satellite Link promette di aggiungere la preziosa connettività via satellite tramite Bluetooth a qualsiasi smartphone, sia iPhone che Android.

Motorola Defy Satellite Link funziona grazie al nuovo chip MediaTek dedicato alle comunicazioni via satellite: è stato appena annunciato e farà il suo debutto in occasione del Mobile World Congress MWC 2023 a Barcellona dove saranno gli inviati di macitynet saranno presenti per offrire ai lettori reportage e fotogallerie delle novità in arrivo.

L’accessorio di Motorola si collega allo smartphone iOS o Android tramite Bluetooth e integra l’hardware necessario per connettersi ai satelliti e all’app Bullitt Satellite Messenger per la messaggistica bidirezionale “da dispositivo a dispositivo”. L’app Satellite Messenger è un servizio di messaggistica completo di per sé, che funziona tramite Wi-Fi e cellulare, e che può connettersi al satellite purché via sia una “vista chiara del cielo”.

Quando si invia un messaggio dall’app, questo verrà consegnato ad altri utenti dell’app, o inoltrato il messaggio via SMS al destinatario che abbia scaricato l’app Bullitt. Non vi è alcun costo per il destinatario, ma c’è un addebito per la parte che utilizza la connettività satellitare a partire da 4,99 dollari al mese.

Questo dispositivo può anche essere utilizzato per lanciare un messaggio di aiuto chiamato “SOS Assist”, che permette di connettersi direttamente ai centri di risposta alle emergenze di FocusPoint International.

Il dispositivo gode di un grado di resistenza all’acqua IP68 e una batteria da 600 mAh sufficiente per “giorni” di utilizzo. Il dispositivo ha anche pulsanti SOS e “check-in” integrati che possono essere utilizzati anche se uno smartphone abbinato non è collegato.

Motorola Defy Satellite Link sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2023 con un prezzo di 99 dollari. Sarà anche disponibile un pacchetto con 12 mesi di servizio satellitare a 149 dollari. Quando disponibile, lo si potrà acquistare direttamente dal sito web Motorola Defy.

In questo articolo di macitynet tutti i dettagli sul funzionamento di SOS Emergenze via satellite degli iPhone 14.