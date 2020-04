Caricatore da muro con 3 USB e presa passante e rotante: sconto 11,89 euro

I caricatori multi-USB sono la soluzione ideale per ricaricare più dispositivi contemporaneamente occupando una sola presa di corrente. Grazie a un nostro codice in questi giorni ne potete comprare uno in sconto a soli 11,89 euro.

Quello in offerta è il caricatore di RavPower, lo stesso che abbiamo messo alla prova e di cui vi abbiamo esposto le sue particolarità in questo articolo. Si tratta in breve di un caricatore con spina Schuko che si infila nella presa e può essere ruotato di 180 gradi, potendosi così adattare a qualsiasi presa e senza occludere quelle adiacenti.

Mette a disposizione una presa Schuko passante, quindi di fatto lascia libera la presa che a tutti gli effetti occupa per poter collegare qualsiasi elettrodomestico. In più offre 3 USB, ciascuna capace di erogare fino a 2.4A per un totale di 3 A, e quindi utile per poter ricaricare anche tre dispositivi contemporaneamente.

Il prezzo di listino è di 17 euro. Grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, se inserite il codice CXR7KZV7 lo pagate solo 11,89 euro.