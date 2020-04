Caricatore wireless Xiaomi youpin: carica, disinfetta e sterilizza lo smartphone

Disponibile online il nuovo caricatore wireless da Xiaomi youpin, un dispositivo che in questo caso è in grado non solo di ricaricare il vostro smartphone semplicemente appoggiando il cellulare al suo interno, ma si occupa anche si sterilizzare e disinfettarlo attraverso l’uso dei raggi UV.

Elegante e minimale, l’accessorio offere le classiche funzioni di box di sterilizzazione, ma in questo caso aggiunge anche la funziona di ricarica wireless (10W Qi), particolarmente comoda per gli utenti che desiderano non solo sterilizzare ma anche ricaricare il proprio smartphone, previa compatibilità con le funzioni di ricarica senza fili.

Le lampade UV posizionate all’interno garantiscono un’irraggiamento totale, con un’efficacia pari al 99%, capace di eliminare dunque la quasi totalità degli agenti patogeni presenti sulla superficie del nostro smartphone. Bastano 15 minuti per una sessione di sterilizzazione ad ottenere uno smartphone “immacolato”.

Il box può essere usato anche solo come strumento di sterilizzazione anche per altri oggetti, come chiavi, auricolari, smartband, penne ed altri utensili che possono essere contenuti nello “scatolotto”, diventando così utile aldilà del semplice smartphone.

Può essere utilizzato anche per sterilizzare uno smartphone normale, privo delle funzionalità di ricarica wireless, semplicemente non verrà ricaricato ma solo sterilizzato.

Il caricatore / sterilizzatore wireless Xiaomi youpin è in vendita al prezzo di circa 39 euro seguendo questo link diretto.

