Casey Neistat consiglia di non comprare Vision Pro, ma azioni Apple

Fioccano da giorni i video su Apple Vision Pro, ma il primo sguardo del controverso Casey Neistat, alla periferica è un punto di vista unico, che fa comprendere le potenzialità della periferica. La sintesi è che, probabilmente, è il peggior visore di Apple, ma allo stesso tempo rappresenta il futuro. Ecco perché.

L’idea di Neistat, autore in passato di imprese al limite della legalità, è stata semplicemente quella di girovagare per la città, salire sui vagoni della metropolitana e attraversare Times Square indossando il visore. Null’altro. Dopo alcune riprese divertenti per la città, Neistat torna nel suo studio e inizia le sue considerazioni davanti alla telecamera.

La prima considerazione importante è che, dopo un po’, ci si dimentica di indossarlo:

Dopo un paio d’ore di corsa per le strade di New York, in un ambiente NON controllato, il mio cervello ha semplicemente dimenticato che stavo guardando INTORNO attraverso telecamere e schermi, e ha preso ciò che vedeva come realtà

Questo, di fatto secondo Casey, è il vero punto di forza di questo dispositivo:

Quello che mi è venuto in mente mentre ero seduto lì a Time Square su una panchina, estranei tutto intorno a me, il mondo reale che si muoveva tutto intorno a me, ma avevo come un grande schermo davanti a me dove stavo guardando un video di Mr Beast, e poi qui avevo questa tastiera con cui potevo interagire, e qui avevo i miei messaggi di Apple, e qui avevo il mio AppleTV. E poi tutte le mie app Cavolo, questo è quello – questo è il futuro dell’informatica che tutti hanno promesso per gli ultimi 15 anni

Il fatto di indossare il visore e scordarsi di tutto, anche di indossarlo, è quello che induce lo youtuber a pensare che Apple Vision Pro è l’interfaccia futura che vedremo su qualsiasi applicazione l’informatica.

Penso che quando scopriranno come non farle sembrare pesanti queste maschere da sci di metallo da 4.000 dollari, ma, magari, fORSE [normali] occhiali o qualcosa di ancora più piccolo… sarà così Al mattino, non ti ricorderai del tuo telefono; lo indosserai e poi basta. Ed è tipo: Aspetta, ho una chiamata. “Ciao, cosa c’è mamma, ti richiamo – stai benissimo, tra l’altro

In futuro, dunque, questi visori saranno tutto ciò di cui un utente avrà bisogno per affrontare la giornata, ma al momento Neistat dice di non raccomandare l’acquisto del modello di Apple, dato il costo elevato e il fatto che è un prodotto di prima generazione:

Posso prometterti che questa sarà il peggior Vision Pro che abbiA mai lanciato Apple

al momento, allora, il consiglio è quello di comprare azioni Apple, perché pensa che questo sia il futuro, e Apple è già pronta.

In realtà le critiche più circonstanziate di recensori meno “agitati” di Casey puntano al fatto che è proprio l’angolo di visione ridotto del visore a limitare il suo uso in un ambiente non controllato: la tecnologia che viene usata mette a fuoco perfettamente soltanto una parte del campo visivo e mentre in un ambiente di lavoro più o meno stabile questo non rappresenta un problema potrebbe diventarlo mentre si circola nel mondo reale in cui i tempi di reazione agli eventi esterni sono fondamentali per evitare incidenti, urti e mettere in pericolo se stessi e gli altri.

A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.