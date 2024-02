Belkin crea una divisione per innovazioni e prodotti mai visti prima

Belkin ha annunciato una nuova divisione all’interno dell’azienda, la Future Ventures. L’azienda riferisce che questa divisione avrà il compito di “scoprire nuove opportunità e settori di sviluppo” inclusi la creazione di contenuti, lo spatial computing, l’intelligenza artificiale, la robotica e altro ancora.

I primi due prodotti di questa gamma sono il Supporto Pro con tracking automatico, annunciato quest’anno al CES 2024, e il Portabatteria per Apple Vision Pro.

Il team Future Ventures sarà composto da designer, ingegneri e product manager, che lavoreranno nella sede principale di Belkin a El Segundo, California e negli uffici affiliati in tutto in mondo.

La tradizione di Belkin nel creare accessori di qualità per dispositivi portatili e computer è indicata come alla base della mission di questa divisione, con l’obiettivo di posizionare saldamente l’azienda nel campo dello sviluppo di nuovi prodotti e categorie per le prossime generazioni.

“Future Ventures apre le porte a nuovi mercati che non avevamo in precedentemente esplorato” spiega Steve Malony, CEO di Belkin. “Abbiamo ottenuto un grande successo al CES 2024 con il nostro Supporto Pro con tracking automatico e questo è solo l’inizio di ciò di cui è capace questa nuova divisione”.

Supporto Pro con tracking automatico

Il primo accessorio certificato “Works with DockKit” da Apple, il Supporto Pro con tracking automatico (179$) consente ai creatori di contenuti, filmmaker, educatori, presentatori virtuali, creatori di social app e altri utenti di effettuare riprese a mani libere in modo perfetto. Il supporto in questione sfrutta la tecnologia DockKit per seguire automaticamente i soggetti inquadrati, mentre si muovono in uno spazio con asse orizzontale di 360° e verticale di 90°.

Portabatteria per Apple Vision Pro

Realizzato per proteggere la batteria di Apple Vision Pro, il portabatteria (49,95$) offre la possibilità di agganciare la batteria a una cinta o ai pantaloni, mentre la cintura per il corpo permette di proteggere la batteria quando non si ha a disposizione un aggancio per la clip, mentre si usa Apple Vision Pro.

Belkin da anni produce accessori per vari prodotti Apple; è stata acquistata da Foxconn nel 2018 che è uno dei principali partner di fiducia della Mela e quest’ultima approva diversi prodotti, fornendo in alcuni casi anche determinate specifiche in anticipo.

