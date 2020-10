iMac con Apple Silicon avrà processore A14T e la prima GPU Apple

Prima sarà la volta dei portatili Mac con processori Apple Silicon ma già nei primi mesi del 2021 arriverà il primo iMac con processore Apple A14T abbinato anche al primo processore grafico progettato da Apple. Così, stando alle ultime anticipazioni che provengono dalla Cina il primo iMac con Apple Silicon porterà ben due tecnologie inedite: il primo processore Apple per computer desktop e anche il primo processore grafico progettato internamente dal colosso di Cupertino,

Finora le tabelle di marcia dei processori erano riservate ai big del settore come AMD e Intel, ma da quando Apple ha annunciato la transizione da Intel ai suoi processori proprietari Apple Silicon con architettura ARM vedremo circolare in rete sempre più anticipazioni che riportano tempistiche, modelli e specifiche dei processori progettati da Cupertino. Il primo esempio arriva dalla Cina con la tabella di marcia che mostra tre diverse versioni di Apple A14 progettate su misura a seconda dell’impiego.

Si parte con A14 che ha debuttato sugli iPhone 12 e anche su iPad Air 2020, a cui seguirà A14X destinato invece ai primi portatili Apple Silicon attesi in arrivo a novembre o comunque entro la fine di quest’anno. Si prosegue poi con Apple A14T in versione per desktop, per iMac, che sarà affiancato dal primo processore grafico Apple. Tutti questi chip progettati da Cupertino saranno costruiti con tecnologia a 5 nanometri negli stabilimenti di TSMC.

La tabella di marcia indica anche i nomi in codice interni di ogni processore: A14 è Sicilian, A14X è Tonga, mentre A14T è Mt. Jade, infine la prima GPU Apple è battezzata internamente come Lifuka. Questi dettagli pubblicati da China Times, riprendono e confermano alcune anticipazioni già emerse negli scorsi mesi, aggiungendo che Apple sta già lavorando ai processori Apple A14 nelle tre versioni per iPhone 13, portatili e desktop che entreranno in produzione nel terzo trimestre del 2021.

I primi portatili MacBook con Apple Silicon e processore A14X potrebbero essere svelati in un evento Apple il 17 novembre.