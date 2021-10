Cellularline presenta le soluzioni MagSafe, anche per auto

Dalle custodie ai supporti per auto, Cellularline ha appena presentato alcuni prodotti compatibili con la tecnologia MagSafe di Apple, introdotto l’anno scorso con il lancio dell’iPhone 12 e confermato anche per il nuovo iPhone 13, che permettono di massimizzarne gli usi in svariati contesti.

Il caricatore magnetico di Apple infatti ha rappresentato una delle novità più importanti proposte negli ultimi anni dall’azienda, garantendo una ricarica senza fili più rapida, pratica e sicura e aprendo inoltre la strada a nuove possibilità in termini di design e funzionalità. E’ con quest’idea in testa che Cellularline ha progettato GLOSS MAG (29,95 euro), una custodia con magneti integrati caratterizzata da un design trasparente che preserva il look del dispositivo, ma che allo stesso tempo risulta estremamente resistente grazie alla fabbricazione in TPU e policarbonato, tanto da essere certificata Military Test.

Tra le novità “per tutti i giorni” c’è anche MAG BASE (9,95 euro), un pratico supporto con base antiscivolo in cui collocare il caricatore, per rendere più agevole il momento della ricarica.

Per quanto riguarda invece l’uso del sistema magnetico di Apple in auto, l’azienda ha realizzato TOUCH MAG (29,95 euro), che sfrutta i magneti all’interno dell’iPhone per fissare lo smartphone in maniera estremamente sicura e stabile alle alette di aerazione, con uno snodo a sfera orientabile a 360 gradi per trovare facilmente l’angolazione giusta. A questo si affianca TOUCH AIR MAG (39,95 euro), che aggiunge alla funzione di supporto quella di caricatore wireless MagSafe, fornendo una carica da 7,5 Watt che alimenta il dispositivo mentre si è alla guida. CAR MAG FRAME (non ancora in vendita), infine, consente di trasformare il MagSafe stesso in un supporto da auto attivo, accogliendolo in un apposito slot da agganciare alle alette di aerazione.

Cellularline ha anche realizzato un proprio caricatore compatibile con iPhone dotati di tecnologia MagSafe: si chiama MAG WIRELESS CHARGER (29,95 euro) e fornisce una carica ottimizzata per iPhone con magneti integrati che consentono un allineamento automatico e preciso con il dispositivo.

A completare la gamma è in arrivo nelle prossime settimane il power bank MAG 5000 (non ancora in vendita), un caricabatterie portatile compatibile con la tecnologia MagSafe: è dotato di indicatori a LED per monitorare lo stato di carica e si aggancia magneticamente sul retro dell’iPhone senza bisogno di cavi e di una precisa centratura. E’ sottile, pertanto si può trasportare facilmente, e l’anello sulla scocca esterna agevola la presa dello smartphone e può essere usato come stand per visualizzare il display del dispositivo mentre è in carica.

Al momento questi accessori sono in vendita sul sito ufficiale, ma visto che Cellularline ha aperto il suo negozio anche su Amazon è lecito aspettarsi che presto possano essere venduti anche lì.