CES 2022, Italia e Francia organizzano la sfida delle startup

ICE ITA e Business France, le agenzie nazionali per il commercio di Italia e Francia, hanno selezionato 8 candidati da ciascuna delegazione per partecipare all’Arena Italia al CES 2022, situata a The Venetian Expo, Tech West, Eureka Park, Padiglione/Stand #62724.

Nell’era del Covid la salute è al centro delle preoccupazioni delle persone, non sorprende il maggiore interesse per le tecnologie sanitarie, sia per soluzioni e dispositivi terapeutici innovativi, sia per le tecnologie digitali trasformative.

IoT, Healthtech e AI sono le categorie più comuni di startup francesi. Quattro di loro saranno sul palco per evidenziare come le tecnologie possono migliorare la diagnosi, le tecniche chirurgiche, i controlli medici o le competenze basate sulle neuroscienze: Baracoda Labs, Open Mind, Wemed e Skincast sono pronti a diventare globali e a sviluppare una partnership europea. Il governo francese ha recentemente lanciato “France 2030”, un piano di investimenti verdi da 30 miliardi di euro, nella spesa per l’assistenza sanitaria, l’energia verde e il ritorno dell’industria in Francia. Gran parte di quel finanziamento è stato investito in energia verde. Green Tech 20 sono le prime 20 aziende francesi riconosciute in questo campo. Le startup Urban Canoper, Nep Tech, Bluenav e Delmonicos sono sulla buona strada per diventare nuovi leader nel ripristino della biodiversità urbana, della mobilità navale senza emissioni di gas e delle stazioni elettriche intelligenti.

Al CES 2022 l’Italia riunisce una selezione di startup che rappresentano le menti più brillanti del mondo degli affari, della ricerca e dell’istruzione per rispondere – attraverso prodotti e servizi commercialmente sostenibili – ad alcune delle più grandi sfide che l’umanità deve affrontare oggi nel campo delle tecnologie green e per la salute.

Per il pitch sulla sanità, sul palco lo scanner portatile di Light Science, ottimizzato per una scansione di massa veloce e affidabile, sarà accompagnato da M2Test per aiutare a diagnosticare l’osteoporosi; Fifth Ingenium sviluppa soluzioni su misura per la trasformazione digitale nel settore sanitario, Industria 4.0, Istruzione e formazione. Bionit Labs sta “trasformando le disabilità in opportunità” nel campo dell’integrazione uomo-macchina.

L’Italia è il secondo mercato per gli investimenti verdi in Europa, con quasi il 40% dell’industria manifatturiera che ha implementato tecnologie green. Sul palco per il pitch: Domethics offre soluzioni end-to-end nel mercato IoT, mentre Beeing è il primo alveare progettato per l’apicoltura domestica. Element Works è specializzato in boe e droni marini per supportare l’industria ittica sostenibile, mentre Hexagro lavora con partner latinoamericani per fornire tecnologie di agricoltura urbano-verticale alle città.

La competizione di startup al CES 2022 è una delle numerose forme di cooperazione che scaturiranno dal Trattato del Quirinale firmato lo scorso novembre tra i Italia e Francia, che copre economia e industria, cultura e istruzione, sicurezza, cooperazione transfrontaliera e affari esteri.

